Erika Andersen: "Debemos ser el jefe de nuestra propia vida"

"En 1935, en Estados Unidos, la probabilidad de llegar a los 90 años era del 10%; ahora es del 50%. Es la primera vez en la historia que la mayoría de nosotros vamos a envejecer, pero, desafortunadamente, nuestras ideas de la vejez no han cambiado tanto", explicó la escritora y coach Erika Andersen en el Club LA NUEVA ESPAÑA este martes. Introducida por su amiga y profesora de inglés jubilada, Carmen González Delgado, la autora presentó su nuevo libro, "La nueva vejez: Creando tu mejor madurez" cuya idea principal resumió en "ser el jefe de nuestra propia vida".

"Hace casi cinco años, cuando cumplí 70, comencé a pensar en cómo descifrar el código para envejecer bien a pesar del edadismo de la sociedad y del que vive dentro de nosotros", explica. Con el objetivo de ayudar a personas a alcanzar el "tercer acto" con felicidad y propósito, llegó a una clara conclusión, el primer paso está en nuestra mente. "Cambiar nuestros pensamientos es un hábito que empieza desde lo simple".

Ante una evidencia científica que demuestra una pérdida de dirección vital al cruzar la jubilación, la escritora propone un método basado en dos simples preguntas. ¿Qué tipo de persona mayor quiero ser y qué tipo de vida mayor quiero tener? "Cuando las personas encontramos un propósito, nuestra vida mejora", explica. Pero esta visión inicial no es suficiente sin la capacidad de dominar la mente y, para demostrarlo, Erika Andersen ofreció un revelador estudio como ejemplo. "La Escuela Pública de Salud de Yale, en Estados Unidos, hizo un ensayo con 800 personas. Les hicieron una encuesta con preguntas de verdadero o falso del estilo: ‘¿Cree que los mayores son una carga para la sociedad?’ Después, los dividieron entre los que tenían una actitud positiva y negativa. Les siguieron durante 23 años y concluyeron que las personas con actitud positiva vivieron 7,6 años más". La buena noticia, señala Andersen, es que "la actitud está completamente bajo nuestro control. Podemos decidir cómo nos hablamos. No es difícil, pero hay que crear el hábito". Para ello, explica, es necesario centrar la atención en los pensamientos negativos que cruzan nuestra mente y buscar una alternativa "realista, esperanzadora y útil".

Todo esto se vuelve crucial para afrontar una etapa vital que, recuerda, está llena de momentos duros y situaciones difíciles de asimilar, donde "es muy importante tener una capacidad de cambio". Pero este cambio, recuerda, debe estar impulsado por una mente dispuesta a aprender, "ahora los estudios demuestran que las personas mayores sí tenemos capacidad para generar nuevas conexiones".

En su libro, también ofrece un método para hacer amistades nuevas en la madurez, algo que considera vital para "ayudarnos a crear el tipo de vida que queremos". Nacida en Nebraska, se afincó en Asturias con su marido hace nueve años y asegura haber encontrado aquí "las mejores amistades de su vida".