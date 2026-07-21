Erika Andersen, del inglés al español: la escritora estadounidense afincada en Oviedo publica en castellano el último de sus seis libros

“Sé el jefe de tu propia vida” es el primer principio que la escritora estadounidense Erika Andersen comparte con los lectores en su libro “La nueva vejez. Creando tu mejor madurez”. Un volumen escrito en inglés que la autora, que se trasladó a vivir en Oviedo hace tres años y medio, quiso que se tradujese al castellano y que se presentará el 21 de julio, a las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Es el sexto libro que publica Erika Andersen, experta en liderazgo, que pasó de escribir sobre procesos de transformación en las organizaciones empresariales a centrarse, en este su último trabajo, en el envejecimiento. Otros dos principios que desarrolla en la publicación, en la que da pautas sobre cómo afrontar esta etapa de la vida, son “domina tu mentalidad” y “vuélvete efectivo frente al cambio”.

Destaca Andersen los beneficios de “mantener una mentalidad positiva respecto al envejecimiento”. La escritora, natural de Nebraska, indica, también, “hay investigaciones que muestras que muchas personas, tras jubilarse, ya no tienen las metas que tenían antes”. “Y es cuando se tiene más tiempo”, añade.

En esta etapa, es “importante conectar y hacer amistades”, porque “muchas de las que se tenían estaban relacionadas con el trabajo”, y se reducen con la jubilación. Andersen llegó a Asturias en 2017, buscando un lugar para pasar las vacaciones, aunque detrás había un “reto” que la escritora se había propuesto, aprender español. Y, ahora, asentada en Oviedo donde encontró “su lugar en el mundo”, refleja en la parte final de su libro, “estoy estudiando castellano, acudo a clases en la Universidad popular y en febrero cumplo 75 años”.

“Estoy en una etapa de exploración de lo que me rodea y siento que en Asturias es más fácil hacerlo, estudiar un idioma y la cultura, acercarse a la ciudad…”, resalta la autora. Para escribir este libro ha recurrido, manifiesta, “a muchas investigaciones sobre la madurez y el envejecimiento”. Andersen también ha desarrollado su propio estudio, entrevistando a personas de 60 a 90 años de su círculo cercano.

Este libro tuvo “muy buena acogida” cuando se publicó, el pasado año, en inglés. Ahora, tras su traducción, la escritora, socia fundadora de una firma de consultoría, espera que “pueda ser útil aquí”. Cuando decidió publicarlo en castellano la editorial le puso en contacto con dos traductores. “Uno tenía un estilo más formal, más académico, frente al informal y “más cercano” de la traductora que finalmente hizo el trabajo”, señala.

Andersen realizó la revisión final de la obra, antes de su publicación, junto a su amiga Carmen González. La autora ya piensa en una próxima publicación en la que pretende centrarse en una experiencia propia, cómo integrarte en otro país cuando trasladas tu residencia.