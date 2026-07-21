Gran interés por el mercado de San Mateo: recibe 55 solicitudes para 28 puestos

El Mercado de San Mateo recibe 55 solicitudes para ocupar las casetas que se instalarán en la avenida de Italia del Campo San Francisco durante las próximas fiestas. El recinto contará con un máximo de 29 puestos, aunque uno quedará reservado para actividad municipal, por lo que habrá hasta 28 espacios disponibles para vendedores y entidades externas.

La relación provisional publicada por el Ayuntamiento incluye 54 solicitudes expresamente admitidas y una en la que no aparece consignada la calificación de admisión o exclusión. El número de aspirantes casi duplica, por tanto, el de casetas disponibles, por lo que cerca de la mitad deberá quedar fuera de la adjudicación inicial o pasar a integrar la lista de reserva.

El análisis de las solicitudes muestra una especial competencia entre los artesanos. Un total de 17 aspirantes optan a las cinco casetas reservadas para profesionales acreditados, lo que supone más de tres candidatos por cada puesto. Las bases exigen que quienes concurran por esta modalidad estén inscritos como empresa o taller artesano en el registro correspondiente del Principado de Asturias o en un organismo equivalente.

La situación es muy distinta en el cupo ecológico. El Ayuntamiento reserva cinco casetas para productores con certificación ecológica, pero la lista provisional únicamente recoge cuatro solicitantes: Escanda Asturiana, El Remediu, Olaya Miel y Cristina Secades Cicero.

La convocatoria también incluye una caseta destinada a productos específicos para personas con intolerancias alimentarias, con referencias sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Solo se ha presentado un aspirante en esta categoría, Inversiones y Estrategias Definidas, que figura en el listado bajo la modalidad de alimentación sin gluten.

El grupo más numeroso en términos absolutos es el de la venta general, con 33 solicitudes. De ellas, 26 corresponden a otros productos y siete a alimentación. Las bases reservan inicialmente 16 casetas para esta modalidad, aunque el número podría aumentar hasta 18 si se incorporan el puesto ecológico que previsiblemente quedará vacante y el reservado a asociaciones, federaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, categoría en la que no figura ningún aspirante en la relación provisional..

El mercado se celebrará del 10 al 21 de septiembre, mientras que el montaje de las casetas comenzará el día 9 y el desmontaje se realizará el 22. Los puestos, de aproximadamente tres metros de ancho por dos de fondo, serán facilitados por el Ayuntamiento y dispondrán de cerradura e instalación eléctrica.

Los vendedores podrán abrir entre las 11.00 y las 22.00 horas, aunque deberán respetar unos periodos mínimos obligatorios. De lunes a viernes tendrán que atender al público de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados, domingos, festivos y durante el Día de América en Asturias la apertura será ininterrumpida entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La participación implica el pago de 58,80 euros por la ocupación de la caseta y otros 240 euros por los gastos generados por el mercado. A estas cantidades se suma una fianza de 250 euros, destinada a responder de posibles incumplimientos y que podrá devolverse al finalizar la actividad. En total, cada adjudicatario deberá desembolsar inicialmente 548,80 euros, de los que 250 corresponden al depósito recuperable.

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Las bases permiten vender productos nuevos, artículos de elaboración propia, artesanía, textiles, alimentos de pequeña producción y mercancías ecológicas o respetuosas con el medio ambiente y la economía rural. Quedan excluidos los productos industriales y los alimentos que deban elaborarse dentro de la propia caseta. También se prohíben las bolsas de plástico, la presencia de animales en los puestos y la instalación de generadores de gasolina o diésel.