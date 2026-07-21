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Los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo dan un paso decisivo: así será su organización

El contrato, con una duración de cuatro años, permitirá adaptar el recinto para acoger espectáculos, ferias, congresos y hasta 25 grandes eventos anuales

Vecinos pasean por delante del Palacio de los Deportes.

Vecinos pasean por delante del Palacio de los Deportes. / Irma Collín

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un contrato de 571.871 euros permitirá instalar, retirar y manejar todos los elementos necesarios para la celebración de grandes conciertos, ferias, congresos, espectáculos y otras actividades no deportivas en el Palacio de los Deportes. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación un servicio que servirá para preparar el pabellón para la programación que se espera que la madrileña Provenue, impulsora del Movistar Arena —antiguo Wizink Center—, organice a partir de los próximos meses.

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Los pliegos de contratación incluyen la transformación de la pista, el montaje y desmontaje de protecciones y elementos de sectorización, el manejo de los graderíos retráctiles y la colocación o retirada de mobiliario, equipamiento técnico y otros elementos auxiliares. La adjudicataria también deberá instalar la señalización operativa exigida para cada configuración y ajustarla a los planes de autoprotección.

El contrato contempla además el apoyo técnico a la empresa promotora y a los equipos de producción durante la implantación de escenarios, sistemas de sonido, iluminación y otras infraestructuras. Entre sus funciones estarán la supervisión de los accesos técnicos, las operaciones de carga y descarga, la circulación interior y la protección de los pavimentos y de las instalaciones municipales durante los montajes.

Otro de sus cometidos será resolver posibles incidencias y vigilar el uso correcto de los espacios y equipamientos. Al término de cada actividad, la empresa deberá desmontar los elementos instalados, revisar el estado de los sistemas móviles y restituir el Palacio a su configuración habitual o prepararlo para la siguiente cita prevista.

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La licitación supone un nuevo paso en la estrategia municipal para incorporar Oviedo al circuito nacional de grandes conciertos y espectáculos. El Palacio de los Deportes, reinaugurado tras una inversión de 26 millones de euros, mantendrá su uso deportivo, pero ampliará su programación con actividades musicales, culturales, recreativas y empresariales. Se esperan 25 grandes eventos al año y, a partir del próximo año, el recinto será también la sede de los conciertos de San Mateo.

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