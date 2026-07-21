El hotel de lujo de Blas Herrero en Oviedo también acogerá grandes reuniones y eventos

El hotel de cinco estrellas Gran Lujo que el empresario asturiano Blas Herrero proyecta en la plaza de la Catedral aspira a convertirse también en un referente del turismo de reuniones y eventos. El futuro establecimiento reservará parte de su superficie a congresos, encuentros empresariales y celebraciones, un segmento estratégico dentro del turismo de alta gama. Los planes de la cadena Barceló, que será la operadora del hotel, pasan por diseñar un alojamiento de cinco estrellas Gran Lujo con alrededor de medio centenar de habitaciones.

El proyecto dio este lunes un nuevo paso con la visita a Oviedo del presidente de Barceló Hotel Group, Simón Pedro Barceló Vadell, que mantuvo un encuentro con el alcalde, Alfredo Canteli, acompañado por técnicos de la compañía y por el propio Blas Herrero, junto a su hijo, Blas Herrero Vallina. La reunión tuvo carácter institucional, pero permitió al equipo de la cadena conocer sobre el terreno el edificio que albergará el futuro establecimiento y comenzar a trabajar sobre el proyecto.

Canteli los recibió hacia el mediodía en el despacho de la Alcaldía, donde permanecieron alrededor de una hora. A continuación, a través de las calles Cimadevilla y Rúa, se dirigieron hacia la plaza de la Catedral. En una mañana radiante, el casco antiguo estaba repleto de turistas y visitantes. Fuentes conocedoras del proyecto destacan la buena impresión que causó la visita al presidente de Barceló, con la ubicación del edificio, en pleno casco histórico y frente a la Catedral, como uno de los principales atractivos de la iniciativa. Con este hotel, todavía en sus fases iniciales de desarrollo, la capital asturiana da un paso más para integrarse en el circuito nacional del turismo de lujo y del mercado de congresos y reuniones.

Los nuevos propietarios aún no han solicitado los correspondientes permisos municipales para obtener el visto bueno al proyecto e iniciar las obras. La idea de los técnicos de la cadena de origen mallorquín es aprovechar en parte el proyecto redactado por Comamsa, especialmente toda la tramitación patrimonial ya resuelta. Ese proyecto quedó sin ejecutar después de que el antiguo Hogar San José saliera a subasta judicial a raíz del impago del préstamo con el que la promotora adquirió el inmueble en 2018, aunque Comamsa acabó cerrando una venta directa a Blas Herrero antes de que concluyera el procedimiento, por una cifra que ronda los seis millones de euros.

La intención de Barceló no pasa, sin embargo, por ejecutar aquel diseño, pues estaba previsto para una categoría de cuatro estrellas superior, que ahora se verá aumentada. La cadena aprovechará el trabajo ya realizado para proteger la fachada del edificio, que ya contaba con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio del Principado, pero rediseñará completamente el interior para adaptarlo al concepto de un hotel de cinco estrellas Gran Lujo. El nuevo proyecto reducirá el número de habitaciones respecto al planteamiento inicial para ganar amplitud, incorporará nuevos espacios comunes y reservará una parte importante del edificio a reuniones, eventos y celebraciones.

El futuro establecimiento operará bajo la marca Royal Hideaway, la enseña más exclusiva de Barceló Hotel Group, reservada a hoteles singulares y de máxima categoría.

La apertura del hotel situaría a Oviedo entre el reducido grupo de ciudades que cuentan con un establecimiento de la marca Royal Hideaway y la convertiría en la primera del noroeste peninsular en incorporar la enseña más exclusiva de Barceló Hotel Group. En la actualidad, la cadena solo dispone de hoteles urbanos de esta categoría en ciudades como Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Casablanca (Marruecos), Santo Domingo (República Dominicana) y Yakarta (Indonesia), además de establecimientos vacacionales en destinos como Tenerife, Chiclana de la Frontera, Finestrat (Alicante), Canfranc (Huesca) y Playa del Carmen (México).

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La colaboración entre Blas Herrero y Barceló no es nueva. La cadena gestiona desde 2018 el Barceló Imagine de Madrid, un hotel de cuatro estrellas superior propiedad del empresario asturiano situado en el distrito de Chamartín. Esa relación previa ha facilitado ahora el entendimiento entre ambas partes para impulsar el futuro establecimiento de la plaza de la Catedral, llamado a convertirse en el proyecto más ambicioso promovido hasta la fecha por Herrero en Asturias.