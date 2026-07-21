IU reclama que el Ayuntamiento de Oviedo lidere la reactivación la comisión sobre el antiguo HUCA

La reactivación urgente de la comisión mixta encargada de diseñar el futuro del antiguo HUCA llegará al próximo Pleno del Ayuntamiento. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, presentará una iniciativa para que el gobierno local asuma el liderazgo y reúna de nuevo a las administraciones implicadas en la transformación de los terrenos de El Cristo-Buenavista. La formación considera que la reanudación de las demoliciones, después de un año de paralización "injustificada", debe servir también para poner fin a la falta de coordinación institucional y desbloquear la ordenación del antiguo complejo hospitalario.

La comisión está integrada por el Ayuntamiento, el Principado de Asturias, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad de Oviedo. IU ya había solicitado hace más de dos meses su convocatoria ante lo que considera un «intercambio permanente de reproches» entre las diferentes instituciones y la ausencia de avances en el ámbito. La coalición sostiene que este órgano continúa «en estado de hibernación» y defiende que su funcionamiento resulta imprescindible para coordinar las actuaciones, controlar el cumplimiento de los calendarios y garantizar que el futuro del antiguo HUCA avance conforme a los compromisos asumidos.

De igual forma, Llamazarez considera que el reinicio de los derribos debe marcar también «el final de la parálisis institucional». A su juicio, el Ayuntamiento debe asumir el papel de liderazgo y convocar inmediatamente a todas las partes. «Los vecinos de El Cristo-Buenavista no necesitan más excusas ni enfrentamientos entre instituciones; necesitan decisiones, compromisos y un calendario que se cumpla», señala para a renglón seguido reclamarla definición de un proyecto «serio» para el antiguo complejo hospitalario.

Noticias relacionadas

IU pedirá que en la reunión de la Comisión Mixta se informe sobre las previsiones de la Tesorería General de la Seguridad Social para los terrenos que ocupaban la antigua residencia sanitaria y el centro de rehabilitación. La formación considera que esa información es necesaria para culminar el Plan Especial que elabora la Consejería de Ordenación del Territorio. También exige que la Seguridad Social concrete los usos futuros de sus parcelas, una petición trasladada igualmente al Congreso mediante una proposición no de ley presentada junto al diputado asturiano Rafael Cofiño.