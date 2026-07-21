Monumental atasco en los accesos a Oviedo: un kilómetro de retención por la avería de un autobús
La fila de coches alcanzó el túnel de la AS-II y afectó también a los vehículos Ciudad Naranco y Pumarín
La avería de un autobús en la rotonda de acceso al aparcamiento de la estación de autobuses de Oviedo provocó a primera hora de la tarde de este martes un monumental atasco en uno de los principales puntos de entrada al centro de la ciudad. El vehículo quedó inmovilizado en la glorieta y dificultó la circulación durante varios minutos, lo que generó rápidamente una larga cola de automóviles. Las retenciones alcanzaron el kilómetro llegando hasta el túnel de la AS-II y afectaron también a los conductores que bajaban desde Ciudad Naranco y a los accesos procedentes de Pumarín.
Los mecánicos de la empresa propietaria del vehículo acudieron al lugar y actuaron con rapidez, lo que permitió desplazar el autobús de la rotonda pocos minutos después de producirse la incidencia. Una vez despejada la glorieta, el tráfico comenzó a recuperar progresivamente la normalidad.
También se emplearon a fondo los agentes de la Policía Local de Oviedo, que regularon la circulación tanto en la propia rotonda como en Luis Oliver. Los policías dirigieron manualmente el paso de los vehículos y trataron de aliviar las retenciones en los distintos ramales afectados.
La rápida intervención de los mecánicos y de los agentes evitó que el colapso se prolongase durante más tiempo, aunque durante varios minutos se registraron importantes dificultades para circular por el entorno de la estación de autobuses y las vías próximas.
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