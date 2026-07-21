Oviedo convoca tres plazas de subinspector de Bomberos

Tres plazas de subinspector técnico especialista del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento saldrán a promoción interna en Oviedo. Dos puestos corresponden a la oferta pública de empleo de 2025 y el tercero, a la de 2026.

El proceso se desarrollará mediante concurso-oposición y estará dirigido a funcionarios de carrera del servicio municipal pertenecientes al subgrupo C1, con al menos dos años de experiencia como agente técnico especialista o agente técnico conductor especialista. Los aspirantes deberán contar, además, con el título de Bachiller, Técnico o equivalente.

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La oposición incluirá un examen tipo test de 50 preguntas, la resolución de supuestos teórico-prácticos, una prueba operativa en el parque de bomberos y evaluaciones psicotécnicas y de personalidad. La puntuación máxima será de 30 puntos: veinte por las pruebas y diez por los méritos. El plazo para presentar solicitudes será de veinte días naturales.