Oviedo crea un directorio digital con las asociaciones del municipio

La renovación del portal «Oviedo Participa» ya está en marcha. El Ayuntamiento impulsará una actualización integral de esta plataforma digital con el objetivo de reforzar la participación ciudadana, mejorar la transparencia institucional y estrechar la relación entre la administración, el tejido asociativo y los vecinos. La actuación se enmarca en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025-2028.

Una de las principales novedades será la creación de la Guía de Asociaciones de Oviedo, concebida como un espacio digital para dar mayor visibilidad a las entidades del municipio, facilitar el contacto con la ciudadanía y reunir en un único lugar información actualizada sobre su actividad.

Para elaborar este directorio, la Concejalía de Participación y Distritos remitirá durante el próximo mes de septiembre un formulario web a todas las asociaciones inscritas en el Registro Municipal. Las entidades deberán revisar y actualizar datos como sus vías de contacto, ámbitos de actuación y principales actividades, con el propósito de que la guía se mantenga permanentemente al día.

El concejal de Participación y Distritos, Mario Arias, señaló que el objetivo es convertir «Oviedo Participa» en «una herramienta útil, moderna y cercana» que facilite la comunicación entre el Ayuntamiento, las asociaciones y los vecinos. El edil destacó además el papel que desempeña el movimiento asociativo en los barrios y defendió que «merece contar con un escaparate que visibilice su trabajo».

Arias hizo un llamamiento a todas las entidades para que completen el formulario durante septiembre, al considerar que una guía actualizada contribuirá a reforzar la participación ciudadana, favorecer la colaboración entre colectivos y acercar su actividad a un mayor número de ovetenses.

El proyecto no se limitará a este directorio. El Ayuntamiento prevé incorporar posteriormente una Agenda de Participación para que las propias asociaciones puedan difundir las actividades que organizan y facilitar así su promoción entre la ciudadanía.

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Con esta actuación, el Consistorio asegura que continúa desarrollando el Plan de Participación Ciudadana, consensuado con todos los grupos municipales y cuyo seguimiento fue abordado en la última reunión de la comisión encargada de supervisar su ejecución. El gobierno local considera, además, que el asociacionismo constituye uno de los principales motores de la participación ciudadana en el municipio.