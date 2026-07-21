El PSOE alerta de que la demora en la reforma de los campos del Tensi amenaza el inicio de las competiciones de fútbol en Oviedo

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara alertó este martes de que la demora en la renovación de los campos de fútbol del Tensi amenaza el inicio de las competiciones oficiales en la ciudad, dada la parálisis administrativa que sufre el proyecto. Durante la comisión plenaria de Deportes, la edil denunció la "falta de planificación" del equipo de gobierno local tras confirmar que la adjudicación del contrato aún no ha pasado por la junta de gobierno, a pesar de que el Plan Anual de Contratación fijaba su resolución para el primer trimestre del año. Según la representante socialista, este retraso impedirá que las instalaciones estén operativas para la pretemporada y pone en serio compromiso el calendario deportivo.

La responsable del área de Deportes, Conchita Méndez, admitió en el transcurso de la comisión que el trámite de adjudicación sigue pendiente de ratificación, transmiten desde la formación de la oposición. Ante este escenario, Sánchez Santa Bárbara advirtió de que, con un plazo de ejecución de tres meses por delante, "es muy probable que los campos no estén listos" para el arranque de la temporada. Para la concejala, las explicaciones ofrecidas por el Gobierno municipal "no han sido tranquilizadoras" y evidencian una gestión de las infraestructuras basada en la improvisación.

El mal estado de estas instalaciones, que dan servicio diario a una gran cantidad de clubes de base y deportistas, es una preocupación constante para los usuarios, atestigua el PSOE. El deterioro del césped artificial, que afecta tanto a los dos campos de fútbol 11 como a los de fútbol 8, supone un riesgo de lesiones que ya tuvo consecuencias el curso pasado. La edil recordó que el "lamentable estado" del terreno de juego obligó incluso a suspender un partido oficial del Real Oviedo.

Desde el Grupo Socialista subrayaron que esta situación no es inédita, puesto que en 2022 ya se presupuestaron estos trabajos sin que el ejecutivo llegara a ejecutarlos. Sánchez Santa Bárbara lamentó que el Ayuntamiento actúe solo "cuando los problemas ya son evidentes", señalando la ausencia de una estrategia de mantenimiento a medio plazo y la falta de un "diálogo suficiente con los usuarios" para coordinar las intervenciones.

La formación por lo tanto reclama una visión global para la modernización de los recintos deportivos municipales que evite la incertidumbre actual sobre dónde podrán entrenar los equipos. "Lo que reclamamos es algo tan básico como planificación", la concejala, quien insta al equipo de gobierno a que las inversiones pendientes se lleven a cabo bajo criterios de "previsión, coordinación y transparencia" para no seguir perjudicando a la actividad deportiva de Oviedo.