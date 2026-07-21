Residencias, mutuas y clínicas se suman a las prácticas de la Universidad Alfonso X en Oviedo

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), que comenzará su andadura académica en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava, amplía su red de colaboraciones con empresas e instituciones sanitarias para facilitar la formación práctica de los futuros alumnos de Medicina y Enfermería. A los hospitales y centros sanitarios ya previstos se incorporarán la Clínica San Rafael de Salud Mental, la residencia Aramo, los centros de Ballesol y CK Senior, la residencia Faustino Sobrino, Mensajeros de la Paz, MC Mutual y la empresa Ovida.

La parte práctica será fundamental en ambos grados, cuyos estudios arrancarán en septiembre. El curso de Medicina comenzará con las asignaturas anuales de Morfología, Estructura y Función de Órganos y Sistemas y entre el profesorado ya confirmado figura Beatriz Peralta Josa, doctora en Odontología y vinculada a la gestión universitaria de la entidad. También se impartirán en los primeros compases del curso las materias de Bioquímica y Estadística.

Por su parte, Psicología y Cuidados Básicos de Enfermería se impartirán durante todo el año en el grado de Enfermería. Hasta enero estarán acompañadas por Biología, Anatomía del Cuerpo Humano, Historia y Fundamentos de Enfermería y Bioestadística.

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Otra de las novedades es que el avance de las contrataciones ha permitido reducir las vacantes pendientes. La Alfonso X mantiene abiertas las plazas para la coordinación de Medicina, los servicios al estudiante, técnicos de laboratorio y microinformática y personal de conserjería.