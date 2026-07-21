Seis detenidos por estafar 114.908 euros a un vecino de Oviedo mediante SMS bancarios falsos

Un vecino de Oviedo perdió 114.908 euros en poco más de una hora después de recibir un SMS fraudulento que simulaba proceder de su entidad bancaria. El engaño permitió a los autores convencerle para que realizara varias transferencias y facilitara los códigos de verificación enviados a su teléfono móvil. La Policía Nacional acaba de detener a seis personas y ha identificado a otras trantas por su presunta relación con la trama. En total, doce personas figuran en el procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Instancia de Oviedo por posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El caso comenzó cuando la víctima recibió un mensaje en el que se le alertaba de una supuesta transferencia sospechosa. El SMS indicaba que, si no reconocía la operación, debía llamar a un número de teléfono incluido en el propio texto y que aparentaba pertenecer a su banco. Los autores utilizaron una técnica conocida como SMS spoofing, que permite que los mensajes fraudulentos aparezcan en el mismo hilo de conversación que las comunicaciones legítimas de la entidad bancaria. De esta forma, el aviso parecía real y aumentaba la credibilidad del engaño.

Cuando el afectado llamó al número facilitado, los estafadores se hicieron pasar por empleados del banco y le comunicaron que su dinero estaba en riesgo. Mediante este procedimiento, lograron que realizara varias transferencias y les proporcionara los códigos de verificación que recibía en su teléfono.

En poco más de una hora se efectuaron operaciones por un importe total de 114.908 euros. Parte del dinero fue retirada posteriormente en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades españolas, mientras que otra cantidad se destinó a la compra de joyas de oro.

Las pesquisas, desarrolladas por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias en coordinación con la Comisaría de Distrito de Moratalaz, en Madrid, permitieron identificar y detener a varias de las personas presuntamente encargadas de realizar las extracciones de dinero y adquirir las joyas. Los investigadores localizaron además a otras seis personas relacionadas con los hechos, entre ellas varios titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir y mover el dinero procedente de la estafa.

La Policía recomienda contactar directamente con el banco

La Policía Nacional advierte de que los delincuentes utilizan mensajes y llamadas que imitan las comunicaciones de las entidades financieras para obtener claves personales y autorizaciones para realizar operaciones.

Los agentes recomiendan no acceder nunca a la banca electrónica mediante enlaces recibidos por SMS y utilizar exclusivamente la aplicación oficial o la página web de la entidad. Ante un mensaje sospechoso, tampoco debe llamarse al número incluido en el aviso, sino contactar directamente con el banco a través de sus canales oficiales.

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La Policía recuerda además que nunca deben facilitarse por teléfono o mensaje contraseñas, claves de acceso o códigos de verificación, aunque en la pantalla aparezca el nombre de la entidad bancaria o el contacto de «Atención al Cliente».