Vivienda asequible y un plan para el casco histórico de Oviedo: Ezquiaga lidera la carrera para redactar el nuevo Plan General

El estudio Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio –liderado por José María Ezquiaga– toma ventaja para llevarse el contrato para redactar la revisión del Plan General de Ordenación de Oviedo y del Catálogo Urbanístico, puesto en marcha por la concejalía de Planificación Urbanística, liderada por Nacho Cuesta, el pasado febrero. Los pliegos de contratación detallaban que cada una de las tres empresas candidatas podía obtener un máximo de treinta puntos. Por el momento, Ezquiaga Arquitectura lidera con una nota de 21,25, frente a los 16,50 alcanzados por la UTE C+LL AD PGO Oviedo y los 14,50 de la UTE Plan Oviedo 2026. Así consta en los informes elaborados por los servicios municipales, en los que se analizan de forma pormenorizada las memorias de las tres propuestas presentadas ante el Ayuntamiento.

La ventaja de Ezquiaga se sustenta, principalmente, en la profundidad de sus análisis sobre vivienda, población y actividad económica. Los técnicos municipales califican de especialmente interesante el estudio del mercado residencial, apoyado en datos sobre la evolución del parque de viviendas, su ocupación y su relación con los cambios demográficos. La propuesta dedica, además, un apartado específico a la vivienda asequible, una de las cuestiones consideradas prioritarias para el futuro desarrollo urbano de Oviedo.

También recibe una valoración positiva su análisis de la evolución de la población y de la estructura económica del concejo. La memoria examina la implantación territorial de las distintas actividades y las dinámicas de uso del suelo, apoyándose en diferentes recursos visuales. Los técnicos destacan igualmente el tratamiento del monte Naranco y la formulación de propuestas para la revitalización del casco histórico. A ello se suma un cronograma ajustado a las fases previstas en los pliegos para aprobar el Plan General y una planificación para llevar a cabo reuniones con los vecinos para presentarles la revisión.

No obstante, la propuesta de Ezquiaga presenta algunas carencias, según los técnicos. Su análisis de la movilidad se concentra fundamentalmente en las conexiones comarcales e interurbanas y presta menor atención a los desplazamientos dentro del propio concejo. En materia patrimonial, se centra especialmente en el casco histórico y el suelo urbano, mientras que dedica menos espacio a los bienes situados en la zona rural y al patrimonio natural.

Visión completa

La segunda mejor puntuación corresponde a la UTE C+LL AD PGO Oviedo, con 16,50 puntos. Su principal fortaleza se encuentra en el análisis ambiental. Los técnicos destacan una visión completa y correcta de los monumentos naturales y las zonas de especial protección, así como la importancia concedida a la red hidrográfica. La propuesta plantea también la creación de corredores verdes, algo que el Ayuntamiento exige conectando las principales zonas verdes. En el ámbito económico, la memoria identifica el predominio del sector terciario y el papel de Oviedo como centro de servicios, y recibe una buena valoración su aproximación al patrimonio cultural, con referencias al Prerrománico, el Camino de Santiago, la Fábrica de Gas y la Fábrica de Armas de La Vega.

Sin embargo, el informe considera que sus apartados sobre vivienda y población tienen un carácter más descriptivo que analítico. Los técnicos detectan, además, lagunas en el conocimiento de la realidad municipal, ya que la oferta propone algunas dotaciones educativas y recreativas que ya existen.

La UTE Plan Oviedo 2026 queda en tercer lugar con 14,50 puntos. Entre sus puntos fuertes figuran las propuestas para integrar energías renovables y medidas de eficiencia energética en los edificios protegidos. Los técnicos valoran también su encuadre histórico, el estudio específico de la regulación del casco antiguo y las medidas destinadas a garantizar el acceso universal a los procesos de participación.

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Las principales objeciones afectan al enfoque general de la memoria. El informe lo considera excesivamente continuista y sostiene que mantiene planteamientos empleados en etapas anteriores que no ofrecieron los resultados esperados. También señala que determinados apartados no están actualizados, al no incorporar actuaciones recientes o en ejecución en los accesos de la A-66 y la Ronda Sur.