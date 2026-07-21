Vox denuncia que el PP elude su responsabilidad política en el caso del supermercado de Cerdeño al "esconderse" tras los informes técnicos

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este martes que el PP elude su responsabilidad política en el caso del supermercado de Cerdeño al "esconderse" tras los informes técnicos para justificar la vigencia del permiso. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, criticó que el ejecutivo municipal "ignora" las dudas del Principado sobre la legalidad de la licencia y subrayó que “el equipo de gobierno evita responder a las preguntas planteadas y se refugia en los técnicos”, a pesar de que el Servicio de Disciplina Urbanística autonómico mantiene abierto un proceso de inspección sobre la infraestructura.

La controversia escaló ante la supuesta negativa del equipo de gobierno de Alfredo Canteli a ofrecer aclaraciones sobre las presuntas irregularidades urbanísticas que señala la administración regional. Peralta incide en que su grupo reclama "explicaciones sobre hechos concretos y relevantes" contenidos en el expediente, y no valoraciones subjetivas. Sin embargo, lamenta que los responsables municipales optan por desviar la atención hacia el trabajo de los departamentos técnicos en lugar de "asumir la responsabilidad que corresponde a quienes gobiernan la ciudad".

La formación de la oposición describe una actitud de "absoluta pasividad" por parte del gobierno local, al que acusa de ignorar durante meses tanto las quejas de los vecinos de Cerdeño como los requerimientos oficiales del Principado de Asturias. Según VOX, el Partido Popular solo reacciona cuando no tiene "otra alternativa" o se ve forzado por la intervención de instituciones externas, lo que a su juicio evidencia una carencia de iniciativa propia en la gestión de las competencias de Urbanismo.

Esta situación genera, según la portavoz, una grave "inseguridad jurídica" que afecta directamente al atractivo de Oviedo para la inversión privada. Peralta advierte de que las dudas sobre la aplicación de la normativa disuaden a posibles empresas e inversores, quienes temen que sus proyectos acaben cuestionados por otras administraciones. Además, alerta de que, si se confirma que la licencia no se ajusta a derecho, el coste de una gestión que tilda de "deficiente" termina repercutiendo en el bolsillo de todos los ovetenses.

Finalmente, la representante de Vox exige al gobierno municipal total transparencia y la rendición de cuentas necesaria para restablecer la confianza en las instituciones. Peralta concluye que el "buen funcionamiento de la Administración" es un requisito indispensable para el desarrollo económico local, instando al Partido Popular a que abandone el silencio y dé respuesta a las sospechas de ilegalidad que pesan sobre el equipamiento comercial.