Almudena Cueto rechaza apoyar a ninguno de los dos candidatos a las primarias del PSOE de Oviedo: "Nuestros votos no son un bloque ni una moneda de cambio"

Almudena Cueto, la candidata menos votada en la primera vuelta de las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), acaba de anunciar que no recomendará el voto por ninguno de los dos aspirantes que competirán el domingo por convertirse en candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. La abogada quedó fuera tras imponerse Sergio Llera en las votaciones y el segundo puesto fue para Enrique Rodríguez Nuño. "Este proceso ha terminado para nuestra candidatura, pero no para el proyecto que la hizo posible". A su juicio, los 84 votos recibidos expresan «una forma distinta de entender» lo que el PSOE de Oviedo debe ofrecer a la ciudad: "Un proyecto más abierto, autónomo y exigente con su orgnizaicón".

La excandidata rechaza que sus apoyos puedan ser considerados un bloque susceptible de ser transferido a uno de los dos finalistas. «Nuestros votos no son un bloque ni una moneda de cambio. Nadie votó para entregar después su criterio a una dirección, una negociación o una consigna y quien la espere, se equivoca», advierte. Cada militante, señala, decidirá el domingo «con la misma libertad» con la que participó en la primera vuelta del pasado día 19 y considera que emitir una consigna supondría tratar a las personas como una propiedad política y asumir que sus decisiones pueden trasladarse automáticamente de una candidatura a otra. Por ello, emplaza tanto a Rodríguez Nuño como a Llera a buscar individualmente el respaldo de los afiliados que votaron por ella.

La socialista también ha querido aclarar el contenido de una conversación mantenida con Sergio Llera a petición de este tras conocerse los resultados de la primera vuelta. Según su versión, el encuentro se desarrolló en términos cordiales y se centró en la situación abierta en el proceso interno. Asegura asegura que durante esa conversación no solicitó para ella ni para ningún integrante de su equipo un cargo, un puesto en la candidatura municipal o cualquier otra compensación. «Nuestra candidatura no ha pedido puestos, no los necesita para justificar su existencia y no utiliza el respaldo de la militancia como instrumento de negociación», recalca.

En este sentido, califica de «impropio y torticero» que se sugiera públicamente que uno de los candidatos «no puede ofrecer» algo que, según defiende, nunca le fue solicitado. «El candidato que tenga algo que ofrecer, sea espacio remunerado o ilusión, tendrá que pelear el voto militante a militante, compañero a compañero, como hicimos nosotros: sin silbatos, con la palabra», afirma. Además, advierte de que «no todo vale» durante una campaña interna y critica que se insinúen intereses personales cuando, sostiene, únicamente ha existido «respeto institucional y voluntad de diálogo».

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La excandidata avanza que su grupo seguirá poniendo el foco en los problemas de los ciudadanos. Entre ellos, cita la vivienda, los cuidados, los barrios, la movilidad, la juventud, el envejecimiento y los servicios públicos. «La renovación sin contenido es solo un cambio de nombres», sostiene Cueto A su juicio, el ganador obtendrá la condición de candidato a la Alcaldía, pero no un «cheque en blanco» sobre el futuro de la organización. «El domingo cada cual sabrá a quién votar. El lunes, gane quien gane, seguiremos liderando nuestro proyecto», concluye. Su objetivo, añade, seguirá siendo que la AMSO vuelva a ser útil, que la política socialista recupere ambición y que los intereses de Oviedo se sitúen por encima de los equilibrios internos del partido.