El barrio de Villafría (Oviedo) aplaude las futuras rampas de acceso al parque: “Hacían falta, eran muy necesarias”

En 2018, la vecina de Villafría Belinda González pisó por primera vez el Ayuntamiento con una firme petición de modificación urbana. La mujer estaba embarazada de su primer hijo y ya anticipaba que los carritos de bebé y las pronunciadas escaleras de acceso al parque del barrio, que carece de rampa desde la calle Rafael R. Urrusti, serían una combinación imposible, no solo para las madres, sino también para las personas mayores. Aquella solicitud, junto a otras similares y el empuje de la Asociación de Vecinos de Villafría-Fuente Pelayo –que preside César González– hicieron fuerza y recogen su fruto: el Ayuntamiento aprobó la semana pasada el proyecto para dotar de rampa de accesibilidad a la zona verde.

"Son años luchando por ello y hacía mucha falta", es la conclusión generalizada de los vecinos sobre el adiós a los "matadores" escalones, por desnivel y diferencia de rasante entre unos y otros; una circunstancia que convierte en una aventura diaria el que la familia baje al parque con los balones y las bicis de los pequeños.

No es la única. Mientras ahonda en la situación, José Antonio Bermúdez inicia el ascenso por los peldaños apoyado en su bastón y en la pared para llegar a su domicilio y culminar el paseo mañanero. "Salgo todos los días y me tengo que parar ahí para coger fuerzas; es dura", señala el hombre a medio camino de subida de la escalera que cuenta ya con treinta años. "¿Qué cabeza tenía el que la hizo? ¿No había viejos de aquella?", bromeó, alegre de la nueva dotación, sin dejar de preguntarse "para cuando" estará operativa la infraestructura, que saldrá a licitación por 97.607 euros gracias al área de Infraestructuras del concejal Nacho Cuesta.

En Fuente Pelayo, en la calle Rafael Fernández, se realizará una actuación similar, pero más modesta, cifrada en 48.246 euros. Por el camino, César González, incide en todo el esfuerzo vecinal que hay detrás de la consecución de estos logros y describe la situación, parecida a la del parque de las pistas. "El súper está en la zona alta y la gente mayor se ve obligada a rodear todo para poder llegar", manifiesta a pie de campo cuando, precisamente, aparecen tres mujeres cargadas con la compra.

"Son un martirio, no se puede subir ni bajar bien estas escaleras", relató Verónica Martínez, junto a su hija, María Arango y su madre, Manuela Suárez, que asintió. "Todo lo que sean mejoras, perfecto", continuó hacia su casa la parentela, satisfecha, al igual que el líder vecinal, de la nueva mejora que dentro de poco el barrio podrá disfrutar y que se engloba en un paquete de actuaciones similares en El Cristo-Montecerrao, Las Campas y Pando. n