IU denuncia permisividad institucional con la contaminación que sufre Trubia (Oviedo)

El grupo municipal de IU denunció este miércoles la "connivencia" o permisividad institucional y la pasividad que, a su juicio, mantienen tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Gobierno del Principado ante los episodios de contaminación en Trubia. El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, advirtió que la salud de los vecinos "no puede quedar subordinada a intereses privados" y exigió de forma inmediata al Principado y al Consistorio la puesta en marcha de inspecciones y mediciones para frenar una situación que afecta a la salud pública de este entorno de tradición obrera.

La formación lamentó que las administraciones responsables de velar por un medio ambiente saludable optaran por ignorar el problema durante años. Según la formación, se permitió que los beneficios económicos de unos pocos prevalecieran sobre el bienestar general, obligando a la ciudadanía a convivir con emisiones constantes y una preocupación sanitaria en aumento. Para IU, la polución en la zona no es una consecuencia inevitable de la industria, sino el resultado de resoluciones políticas y administrativas concretas.

"Trubia merece las mismas garantías ambientales que cualquier otro punto del municipio", sentenció Llamazares. El portavoz incidió en que las instituciones tienen la obligación legal y ética de anteponer el interés común a "cualquier cálculo económico", criticando además una "preocupante complacencia" hacia las empresas que originan los focos contaminantes.

El grupo municipal puso el foco en la desigualdad que sufren determinados barrios y pueblos, señalando que los impactos ambientales que soporta Trubia difícilmente serían aceptados en otras ubicaciones. En este sentido, la formación defendió la necesidad de alcanzar una justicia ambiental que garantice un entorno sano para todos los residentes, independientemente de su lugar de residencia.

La crítica se dirigió especialmente hacia el Gobierno del Principado, al que IU acusó de no ejercer con firmeza sus competencias en materia de control e inspección. Por este motivo, la formación registró una solicitud de información detallada sobre los planes de vigilancia previstos y los resultados de las mediciones efectuadas en las chimeneas de las instalaciones industriales.

Finalmente, el grupo de Llamazares censuró que el Ayuntamiento de Oviedo se limitara a actuar como un mero "espectador" ante la gravedad de los hechos. Ante esta actitud, reclamaron al gobierno local que rinda cuentas sobre las intervenciones realizadas hasta la fecha y explique qué medidas impulsó realmente para proteger los intereses de los vecinos afectados.