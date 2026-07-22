José Carlos del Toro: "Vais a tener en casa un eclipse, el fenómeno natural más hermoso"

«Sois afortunados. Vais a tener en casa un eclipse, quizás el fenómeno natural más hermoso que se pueda contemplar». Así recibió al público del Club LA NUEVA ESPAÑA, José Carlos del Toro Iniesta, doctor en física e investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Junto a Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnologías del Espacio de Asturias, y Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico Idonial, como moderador, ofrecieron un coloquio en torno al mundo de los eclipses. Con el título «Asturias bajo la sombra de la Luna», prestaron especial atención al que cruzará la región el próximo 12 de agosto.

«Un eclipse es algo tan sencillo como tapar el Sol con una mano, pero en este caso, la Luna lo hace por nosotros». Con esta simple comparación Noemí Pinilla-Alonso explicó el fenómeno. Pero lo que no es tan sencillo, como detalló del Toro, es que se produzcan las condiciones necesarias para ello. «Para que ocurra un eclipse de Sol, la Luna tiene que estar en su fase nueva y, para que se produzca el eclipse de Luna, deberá encontrarse llena. Pero un eclipse no ocurre en cada lunación. Esto se debe a que el plano orbital de la Tierra y el del sol no coinciden, puesto que se diferencian en cinco grados. Es por eso que, solo cuando el Sol, la Tierra y la Luna se cruzan en la conocida como línea de los nodos, que además nunca se mantiene fija, se produce el eclipse de Sol o de Luna». Solo en el momento en que se alineen los tres astros, será posible observar la corona del Sol. Un fenómeno que únicamente se puede ver durante un eclipse, ya que su intensidad es más débil que la del disco solar y no se alcanza a observar desde la Tierra. Pero este evento no solo se trata de algo muy especial de ver, sino que también ha sido de gran utilidad para conocer con exactitud algunos aspectos de la historia, explica Del Toro. «Nos ha ayudado a conocer la cronología de la dinastía Zhou porque en los escritos hablan del acontecimiento de un eclipse y nosotros podemos calcular con precisión los que han ocurrido con anterioridad».

Concretamente, el eclipse solar total que tendrá lugar en agosto cruzará la península de oeste a este y en Asturias durará aproximadamente un minuto y 48 segundos. La hora será variable en función del lugar desde el que se observe, pero ocurrirá en su totalidad alrededor de las 20.30 horas. «No se les ocurra mirar al Sol sin las gafas de eclipse puestas. Incluso, no es recomendable mirar más de un minuto y medio», advirtió la investigadora. No obstante, en el momento que ocurra el eclipse total, que será el momento en el que el sol se encuentre completamente escondido, será posible quitarse las gafas para poder observar la corona del sol, «pero justo cuando vaya a acabar hay que volver a ponerse las gafas», insistió. Recordó además que aquellos que usan gafas de ver deberán ponerse las especiales de eclipse por encima de ellas.

«Si queréis aseguraros de que un lugar es idóneo para ver el eclipse, fijaos si la semana anterior se ve claramente la puesta de sol. Si no es así, entonces no es un buen lugar», apuntó la investigadora. Sin embargo, para aquellos que no tengan la oportunidad de presenciarlo, los investigadores advirtieron de que en 2027 volverá a ocurrir un eclipse solar total, aunque este pasará principalmente por la zona sur de la península y el norte de África. Asimismo, en 2028 tendrá lugar otro eclipse, pero esta vez será anular y, según comentó Pinilla-Alonso, «no es comparable con la emoción de ver un eclipse solar».