¿Qué le ocurre al Neptuno del Campo San Francisco de Oviedo?: Estas son las nuevas pesquisas sobre la histórica estatua

Una nueva sospecha se cierne sobre una de las estaturas más antiguas e icónicas que adornan el centro de la capital. ¿Qué le ocurre a la escultura del dios romando del mar, Neptuno, que ocupa un lugar privilegiado del Campo San Francisco desde hace dos años? Esa es la pregunta que los Franciscanos de Oviedo se hacen y con la que sembraron la duda sobre la autenticidad de la efigie, restaurada hace ocho meses y recolocada coronando una fuente de nueva instalación. El colectivo denunció que la figura presenta grietas "incompatibles con el mármol" que recorren la pieza de la cabeza a los pies, además de tener fracturados cuatro de sus dedos apenas habiéndose superado medio año después de su última restauración.

Con estas pruebas en la mano, los religiosos ponen sobre la mesa la sugerencia de que, quizá, la estatua actual es una "mala réplica" y no la original. De esta forma, y ante este deterioro prematuro, la organización cuestionó abiertamente la veracidad de la obra artística además de sacar a la luz otra incógnita, en caso de que eso sea así: ¿Cuá es el paradero de la escultura auténtica de 1876, de procedencia italiana, que debería conmemorar este año su 150 aniversario?, cuestionan.

"¿Dónde está el Neptuno original?", insistieron los responsables de la queja, quienes instaron a la Consejería de Cultura y a la Dirección General de Patrimonio a aclarar si están informadas de la situación actual. También solicitaron conocer la identidad de los profesionales que ejecutaron el último trabajo de restauración sobre un monumento que, según reza en su base, debería ser la pieza histórica tallada hace siglo y medio.

En este sentido, las hendiduras detectadas por los denunciantes en los costados de la imagen siguen líneas continuas que incluso respetan la curvatura de las rodillas, un patrón que, según el comunicado que difunde la pesquisa, jamás se manifiesta de esa manera en la piedra natural. Esta circunstancia llevó a los denunciantes a deducir que la efigie instalada en el parque ovetense podría estar fabricada con "cemento blanco" o materiales similares, interpretando las marcas como los "planos de junta de los contramoldes" utilizados para su reproducción, los cuales se habrían degradado en muy poco tiempo a la intemperie.

Además del estado de la superficie, el comunicado alertó de daños físicos graves en la mano derecha, la cual sostiene el tridente. En concreto, los dedos meñique, anular y medio presentan una rotura con un "desplazamiento ostensible", mientras que el pulgar también muestra una fractura, aunque en este caso sin movimiento de la pieza. Los autores del análisis se preguntaron "qué no sucederá tiempo adelante" si la estatua ya muestra este nivel de degradación antes de cumplir su primer año desde la reinstauración; de ahí a ahonda en la hipótesis de que este Neptuno sea una réplica.

Cabe recordar que el dios del mar regresó a su pedestal en el paseo de los Álamos en 2023 tras décadas desaparecido, después de que fuera recuperado de una finca privada y adquirido por el Museo de Bellas Artes en 2006 por 12.000 euros. Recientemente, el Ayuntamiento de Oviedo procedió a su retirada temporal para reparar daños por vandalismo, coincidiendo con los trabajos de la empresa Aqualia para devolver el suministro de agua a la fuente, una intervención que contó con el visto bueno de Patrimonio al tratarse de un jardín histórico protegido.