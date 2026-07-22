Mario Obrero, poeta y autor de "Con e de curcuspín": "Xuan Bello me dijo que mi apellido venía del asturiano"

El poeta Mario Obrero peina los 22 años y tiene el incalculable mérito de no haber perdido el tiempo. Formado como filólogo en la Complutense, pronto presentó credenciales con el premio Loewe. Este jueves estará en Oviedo, a la 19.00 horas en la librería Kafka and Co., arropado por Roberto González Quevedo en un recital y un coloquio sobre sus libros, «Con e de curcuspín» y «Tiempos mágicos».

-Vuelve a Asturias, con la que tiene una relación íntima.

-En la misma Uviéu, Xuan Bello me dijo que mi apellido, Obrero, venía del asturiano obleru. Supongo que ese aguijón no ha dejado de inocular con cariño una sustancia que es miel polinizadora y no veneno.

-Está muy allegado a la llingua asturiana.

-Estimas una lengua cuando quieres a la tuya. Quienes odian, patalean o hacen contorsionismo histórico para negar el hecho lingüístico del asturiano deberían empezar por apreciar un poco más su castellano que, sin la lengua asturiana, se quedaría desprovisto de chigres… La poesía como forma de estar en el mundo sabe bien que otra lengua nunca es enemiga.

-¿Le debe mucho a televisión?

-A nivel personal, guionizar y presentar «Un país para leerlo» fue una oportunidad privilegiada; no obstante, como ciudadano de una democracia, no es suerte sino derecho fundamental a la cultura, que la televisión pública estatal ofrezca una humilde parcela a la literatura más allá de programas de entretenimiento o misas retransmitidas semanalmente. Trabajar desde dentro me dio perspectiva de todo lo que se podría haber hecho; las lenguas, las autoras y los colectivos que podrían y deberían tener un micrófono entre sus manos.

-¿Cómo hace frente un poeta a la dictadura de lo audiovisual?

-Mientras que los medios de masas y el discurso dominante categorizan la cultura y los libros como minoritarios, el programa nunca bajó de las audiencias medias. Si tan poco relevante fuese la cultura, la extrema derecha no correría a censurar revistas y libros como en la biblioteca valenciana de Borriana. De la misma manera con la diversidad lingüística; si tan marginal es el asturiano, tal vez el diputado de Vox Javier Jové debería trabajar en cosas más importantes que atacarlo constantemente.

-Vamos hacia el centenario de la Generación del 27. ¿ Más necesarios que nunca?

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-Sin duda. Del 27 conocemos la potencia que pudo llegar a tener una literatura y la presencia civil de la palabra truncada por el golpe de Estado y el franquismo. Si una generación de españoles hubiese crecido bajo el influjo de la ILE, las Misiones Pedagógicas, el teatro universitario y los proyectos de renovación cultural inseparables de la Generación nuestra literatura hubiera cambiado sustancialmente.