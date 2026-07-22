El Open de Ajedrez de Oviedo "consolida" a la ciudad como "referente" nacional e internacional de la disciplina: "Nos atrajo el torneo y la región"

La concentración de Maxim Son es máxima: ayer se sentaba por tercera vez ante el tablero de ajedrez. El kazajistaní Lleva las blancas, luego inicia la partida y hace el primer movimiento del juego que le mantendrá en un duelo que se fue a más de dos horas con un rival muy parejo. El choque, tremendamente reñido, termina en tablas y los contendientes se dan la mano.

Esta escena es una de las más cotidianas de las que se ven durante toda esta semana, hasta el domingo, bajo la cúpula de cristal del Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, que acoge el Open Internacional de Ajedrez de Oviedo, un torneo que, según los organizadores, "consolida" a la capital de Asturias como "referencia" ajedrecista nacional e internacional con visitantes de veinticinco nacionalidades diferentes y más de doscientos participantes que colman la instalación de jaques mates, enroques y aperturas.

En este caso, Maxim solo es un ejemplo del atractivo que tiene en el extranjero el torneo que impulsa el club Ciudad Naranco como para movilizar no solo a un chico kazajistaní, sino a tres: con él vienen y participan Alisher Zhanybekov y Didar Dauletbay, que continúan con sus juegos mientras Son descansa.

"Llevamos un año planeando venir a España y nos atrajo mucho este torneo y la región", explica el chico como portavoz del grupo, que describe a Oviedo como un lugar "agradable y muy bonito". El viaje no estuvo exento de aventuras, pues al llegar a Madrid se terminaron los billetes de tren para llegar a una región en la que apreciaron el "cambio de color" al verde al pasar el Negrón. "A cambio, vimos la celebración del Mundial en Madrid, que nos sorprendió muchísimo y nos encantó", se alegra.

Robert Oluka también viene de lejos; vive en Noruega, aunque es originario de Kenia. "Estoy en la universidad y me he tomado este torneo como unas vacaciones", explica el chico, que a pesar de su juventud, 21 años, ya ostenta el rango de maestro de ajedrez. "Adoro el cachopo, aunque no he probado aún la sidra", afirma al hablar de Asturias, una región de la que no sabía nada antes de venir, pero que define como "el paraíso".

"Volveré, pero la próxima vez con amigos", anuncia el keniata, al que todavía le queda una intensa semana de competición de la que, quién sabe, quizá salga campeón dada su trayectoria, aunque hay durísimos rivales. El domingo se saldrá de dudas.