Primer paso para transformar los terrenos del viejo HUCA, en El Cristo, tras superarse el bloqueo judicial: el Principado encarga la redacción de los planes ambiental y urbanístico

El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, dio luz verde este miércoles a la redacción de los documentos urbanísticos y ambientales para El Cristo-Buenavista tras superar el bloqueo judicial que impedía avanzar en la tramitación. A través de una resolución administrativa, el Principado otorgó un plazo de cinco días a la empresa adjudicataria para formalizar el contrato y poder iniciar unos trabajos que Zapico calificó de "estratégicos" para el futuro desarrollo de Oviedo.

El movimiento administrativo se produjo después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazara el pasado 16 de julio mantener la suspensión del proceso que había solicitado una de las compañías licitadoras.

Zapico destacó que la contratación de esta asistencia técnica supone uno de los "hitos clave" de la planificación establecida por su departamento para transformar los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El consejero subrayó el esfuerzo realizado para agilizar unos trabajos destinados a "desbloquear un proyecto largamente demandado", lo que permitió adelantar la licitación al primer trimestre del año.

La decisión judicial permitió al Gobierno autonómico reactivar un expediente que permanecía paralizado por un recurso especial contra la adjudicación del primer lote técnico. Con la firma de este nuevo requerimiento, el titular de Ordenación de Territorio levantó la suspensión que pesaba sobre el procedimiento y apremió a la firma Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan, S.A.) a ratificar el acuerdo de manera inmediata para comenzar el diseño del antiguo recinto hospitalario.

El objetivo que se marcó la Consejería tras esta reanudación es alcanzar la aprobación inicial del plan especial antes de que finalice la presente legislatura. Esta herramienta normativa será la que determine la futura distribución de los terrenos, donde está previsto el despliegue de nuevos servicios públicos, áreas residenciales y zonas verdes. Para el consejero, consolidar este avance supone un paso fundamental para convertir este espacio en un motor de renovación para la ciudad, dejando atrás la etapa de parálisis administrativa.

La labor que ahora comienza se divide en dos áreas de trabajo coordinadas que abarcan una superficie total de 152.360 metros cuadrados. Por un lado, se elaborará la ordenación urbanística del ámbito y, por otro, se desarrollará la evaluación ambiental estratégica necesaria para validar la propuesta. Este proceso técnico contó con una alta competitividad, ya que hasta nueve empresas presentaron sus ofertas para participar en la definición del nuevo enclave ovetense.