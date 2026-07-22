La programación para unas esperadas fiestas que tendrán lugar este fin de semana en Oviedo: orquestas, gran pregón y paellada

Llegan las fiestas de Santa Gemma al barrio ovetense de Pando. Los festejos, organizados por la Asociación Torres de Pando, se desarrollarán desde este viernes hasta la madrugada del martes en el prao situado frente al orfanato minero Fundoma.

La celebración comenzará este viernes, a las 21.30 horas, con el lanzamiento de cohetes, que dará paso, a las 22.00 horas, a la primera verbena, a cargo de la orquesta Grupo Fama, y al posterior DJ. A las 23.00 horas tendrá lugar el pregón de las fiestas, de la mano de Jonathan Mallada, musicólogo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, además de la presentación de la reina de las fiestas.

El sábado, entre las 14.00 y las 15.30 horas, se servirá una gran paellada para los socios y a precios populares para los no socios. Después de comer, a las 16.30 horas, tendrá lugar el XX Memorial Laudelino Añón Suárez de la Canción Asturiana, así como la presentación de los Paisanos del Año. Entrada la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará el XIII Maratón de Tute Memorial José López Granda. Después, a las 20.00 horas, se disputará el partido de jóvenes contra menos jóvenes y, a las 21.00 horas, la jornada se cerrará con las actuaciones del dúo Eleven y un DJ.

El domingo, a las 12.45 horas, tendrá lugar la ofrenda floral a Santa Gemma en el convento de las Hermanas Pasionistas, acompañada de gaita y tambor. A las 13.00 horas será el turno de una sesión vermú y de la venta de sardinas en el recinto de la fiesta, también con actuaciones de gaita y tambor. A continuación, a las 16.00 horas, se celebrará el XV Campeonato de Parchís, seguido de los juegos infantiles, a las 18.00 horas. El día concluirá con las actuaciones de la orquesta Límite y un DJ.

Noticias relacionadas

El último día de las fiestas, entre las 18.00 y las 21.00 horas, se llevará a cabo el reparto del bollo y el vino para socios, colaboradores e invitados, además de la actuación de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo. A continuación, a las 20.30 horas, actuarán la orquesta Paréntesis y Dani Parrondo. El broche final lo pondrán los fuegos artificiales, a las 00.15 horas.