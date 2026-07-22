El PSOE exige reparar los caminos destrozados por las talas forestales

Los caminos públicos del concejo deteriorados por las talas forestales y el tránsito de maquinaria pesada continúan sin ser restaurados más de un año después de que se denunciaran los desperfectos. Así lo expuso este martes, el portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, quien acaba de registrar una batería de preguntas para la próxima Comisión de Urbanismo ante la falta de avances en la reparación de las vías. «Lo que denunciamos hace más de un año sigue exactamente igual. Varias zonas se destrozaron para sacar la madera y los vecinos siguen sufriendo las consecuencias».

Aquella queja se apoyaba en un informe de la Policía Local que advertía del deterioro de la carretera que une El Violeo con Brañes, una vía que había sido reparada recientemente y que se vio afectada por el intenso tránsito de maquinaria pesada. El mismo informe calificaba como «un auténtico destrozo» el estado del camino del parque periurbano situado entre El Violeo y La Vega, en la parroquia de Lloriana. Además, Fernández Llaneza añade que numerosos caminos peatonales del monte Naranco quedaron convertidos en pistas embarradas tras las operaciones de tala y retirada de la madera.

El asunto volvió a plantearse en el Pleno municipal de junio de 2025, pero el PSOE considera que las respuestas ofrecidas entonces por el equipo de gobierno fueron «vagas e inconcretas» y denuncia que la situación continúa sin resolverse. «Si existe una fianza para garantizar la reposición de los daños, la ciudadanía tiene derecho a saber si sigue vigente, si ya se ha devuelto o si el Ayuntamiento está haciendo cumplir sus propias condiciones», ha señalado Fernández Llaneza.

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El portavoz socialista sostiene que las empresas que obtienen un beneficio económico utilizando caminos públicos deben asumir el coste de su reparación. «No puede ser que las empresas hagan negocio utilizando caminos públicos y después sea la ciudadanía quien pague las consecuencias de su deterioro», ha denunciado. «Lo mínimo que se le puede exigir al gobierno de Canteli es que haga cumplir las condiciones que él mismo impone y defienda el patrimonio público», ha concluido Fernández Llaneza, quien advierte de que su grupo no permitirá que los daños queden sin reparar ni que los vecinos tengan que seguir utilizando caminos