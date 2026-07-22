Renovación de las fachadas y las cubiertas y reforzó la protección contra incendios del hotel: así es la nueva imagen del hotel de la Reconquita

Las obras de rehabilitación del Hotel de la Reconquista de Oviedo han finalizado después de tres años de trabajos y una inversión de 3,3 millones de euros. La actuación permitió restaurar las fachadas y las cubiertas, mejorar el aislamiento y la impermeabilización del inmueble y reforzar de manera integral sus sistemas de protección contra incendios, especialmente en las plantas destinadas a garaje. El establecimiento de cinco estrellas, sede de las deliberaciones de los Premios Princesa de Asturias y uno de los edificios más reconocibles de la capital asturiana, permaneció abierto durante toda la ejecución de los trabajos. La planificación de las distintas fases permitió compatibilizar la rehabilitación con la actividad ordinaria del hotel, aunque fue necesario adaptar el calendario y la organización interna para reducir las molestias a los clientes.

La presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, destacó la coordinación mantenida entre el Gobierno asturiano, la sociedad propietaria HOASA, la dirección del hotel y los responsables de la obra para poder actuar sobre el inmueble sin cerrar sus instalaciones. «Han sido tres años de obras en los que el hotel ha estado abierto durante todo el tiempo. Era uno de los verdaderos retos y la rehabilitación ha culminado con éxito». La representante del Ejecutivo autonómico definió el Reconquista como «el hotel de Asturias» y uno de los principales escaparates de la comunidad hacia el exterior. «Es una joya y esta inversión viene a mejorar el estado en el que se encontraba. Sin ninguna duda, mejora la imagen que Asturias proyecta al mundo», afirmó la socialista, quien relacionó la rehabilitación con el creciente peso del turismo en la economía regional.

El Alcalde, Alfredo Canteli, celebró la finalización de los trabajos y agradeció al Principado la inversión realizada. El regidor sostuvo que el Reconquista necesitaba una actuación urgente después de años de insuficiente mantenimiento.«El Reconquista es un emblema de Oviedo. Estaba bastante abandonado y por fin se le dio un impulso, aunque no definitivo, porque todavía faltan muchas cosas», afirmó Canteli. También destacó el «lavado de cara importante» experimentado por el inmueble y valoró la colaboración entre las administraciones, HOASA, el hotel y las empresas encargadas de la obra. A su juicio, la rehabilitación es positiva tanto para Oviedo como para el conjunto de Asturias.

«Lo que está hecho está muy bien hecho y lo valoro positivamente, pero hay que seguir invirtiendo aquí», concluyó Canteli. El regidor reclamó que las distintas partes continúen «mimando» un establecimiento que, además de su actividad hotelera, tiene un notable valor histórico, patrimonial e institucional.

El garaje, separado del resto del edificio

El garaje estaba conectado con el resto del hotel sin una sectorización suficiente que permitiese aislar un eventual incendio. Las obras corrigieron esta situación y mejoraron tanto el comportamiento al fuego de los elementos constructivos como los medios de extinción disponibles. La intervención incorporó una red de rociadores, reforzó las bocas de incendio y habilitó un sistema de bombeo conectado a un depósito de agua ya existente en el inmueble. Estas actuaciones garantizan el suministro necesario para responder ante una emergencia y reducen el riesgo de que un incendio originado en el aparcamiento se propague al resto del edificio. «Es una de las partes que menos trascendencia estética tiene porque no se ve, pero desde el punto de vista técnico ha sido una inversión muy necesaria», explicó el arquitecto Joaquín Noval. El responsable de la dirección de obra subrayó que las instalaciones interiores constituyen «las tripas del hotel» y resultan esenciales para prolongar la vida útil de un inmueble de estas dimensiones y características.

La rehabilitación también se extendió a la envolvente exterior. Los trabajos se concentraron inicialmente en la fachada principal, que presentaba problemas estructurales y riesgo de desprendimientos. Antes de comenzar la restauración fue necesario instalar una gran lona que reproducía la imagen del edificio y protegía el acceso para la celebración de los Premios Princesa de 2023. Posteriormente, especialistas y restauradores intervinieron de manera pormenorizada en las piezas de piedra, las columnas, los capiteles, las carpinterías, las balaustradas y las barandillas. También se actuó en las fachadas de los cuerpos laterales para mejorar su conservación y homogeneizar la imagen exterior del conjunto.

Cubiertas e impermeabilización

Otro de los principales capítulos fue la rehabilitación de las cubiertas. La obra incluyó la instalación de aislamiento térmico, la renovación de la impermeabilización y la sustitución completa de las tejas. También se actuó en las cubiertas planas, las terrazas, los pasos y los restantes puntos expuestos a filtraciones. Estas mejoras, según el responsable del proyecto, permitirán garantizar la estanqueidad del edificio y evitar la aparición de humedades y otras patologías a corto y largo plazo.

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La actuación promovida por HOASA ha concluido, pero el hotel continuará recibiendo inversiones y trabajos de mejora. La empresa adjudicataria de la concesión desarrolla paralelamente intervenciones en las habitaciones, el sistema de climatización y los ascensores. También siguen pendientes mejoras en determinadas dependencias y en elementos compartidos con edificios colindantes. Llamedo recordó que el Principado posee una participación cercana al 50% en HOASA y señaló que la conservación del hotel constituye una responsabilidad compartida entre los propietarios y la concesionaria. «Esta reforma es integral, pero las intervenciones y las mejoras deben ser continuas», indicó.