El Ayuntamiento renueva su alianza con la Cámara de Comercio y destina 121.500 euros a Oviedo Emprende

El Ayuntamiento de Oviedo renueva su alianza con la Cámara de Comercio de Oviedo para potenciar la economía local mediante Oviedo Emprende durante el próximo ejercicio. El consistorio aprobó un nuevo convenio de colaboración que supone una inversión de 121.500 euros en el programa de 2026 para apoyar a autónomos, emprendedores y pymes en la creación y consolidación de sus negocios. La concejala de Economía, Leticia González, defendió esta apuesta del gobierno de Alfredo Canteli al considerar el emprendimiento como “una herramienta clave para impulsar la actividad económica”, generar empleo y fortalecer el tejido empresarial del municipio.

La partida municipal para el acuerdo, que extenderá su vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, se destinará a financiar acciones de asesoramiento, formación y tutorización empresarial. González remarcó que el objetivo de la administración local es facilitar que los nuevos proyectos encuentren en la ciudad un “entorno favorable” para su desarrollo.

La edil subrayó que el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio permitió aunar conocimientos para brindar un “apoyo integral” que cubra tanto el inicio de la actividad como el crecimiento de las sociedades ya establecidas.

El gobierno municipal vuelve así a confiar en la Cámara de Comercio como socio estratégico dada su capacidad técnica y una experiencia de colaboración mutua que se remonta al año 2014. Según el área de Economía, esta trayectoria conjunta arrojó saldos positivos en la dinamización de la capital asturiana durante la última década ya que el emprendimiento es una “pieza fundamental” para el porvenir financiero ovetense.

A través de este nuevo marco administrativo, se buscará fomentar la cultura de los negocios y mejorar la competitividad de los profesionales independientes frente a los retos de la digitalización.

La hoja de ruta de Oviedo Emprende para el próximo año incluye servicios especializados como el Punto PAE para la constitución de empresas y consultorías en ámbitos fiscales, laborales y financieros. El plan contempla además proyectos específicos como "Start&Grow", enfocado a la expansión de pymes; "Conectando Empresas", para reforzar la vertiente comercial; y "Oviedo Avanza, Comercio en Acción", una iniciativa diseñada para revitalizar el sector minorista mediante el acompañamiento personalizado.

El programa para 2026 se completará con jornadas técnicas y campañas de difusión orientadas a atraer talento y facilitar que las iniciativas empresariales locales logren una estructura sólida y duradera en el tiempo.