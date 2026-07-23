El "centro comercial" que Inditex montará en Oviedo será tres veces mayor que el Zara de la calle Serrano de Madrid

El "centro comercial" que Zara montará en Oviedo será tres veces mayor que su macrotienda de la calle Serrano de Madrid. Ocupará el edificio del número 15 de la calle Melquíades Álvarez, justo enfrente de la basílica San Juan el Real, con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, distribuidos en varias plantas. El establecimiento madrileño, que fue inaugurado a finales de 2025 tras acometer una profunda reforma, ocupa 2.400 metros cuadrados en cinco plantas. De ahí que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, hable de "gran centro comercial".

La megatienda que Inditex prepara en Oviedo afectará a tres establecimientos de Zara, que próximamente se mudarán desde sus actuales ubicaciones, en las calles Uría y Pelayo. Son moda masculina, mujer y joven, y kids. Lo que se desconoce, por ahora, es el futuro de Zara Home, también situada en la calle Pelayo. Este movimiento supondrá que al menos tres grandes locales del centro de la capital y provistos de varias plantas quedarán vacíos, dando lugar a la apertura de nuevas marcas en la ciudad.

Canteli fue quien anunció este jueves la reactivación de un proyecto que llevaba al menos cuatro años paralizado. Las obras en el número 15 de la calle Melquíades Álvarez se llegaron a iniciar, con el vaciado del edificio, pero no avanzaron más. En el plan inicial se contemplaba que Zara ocupase el sotáno, la planta baja y la primera, y destinar las alturas restantes a siete viviendas por planta. Sin embargo, ahora todo será ocupado por Inditex en régimen de alquiler, confirmando su apuesta por las grandes superficies.

La cafetería de "El apartamento" del Zara de La Coruña / OC

"El Apartamento"

La de la calle Serrano de Madrid supuso una revolución del concepto de tienda tradicional. Recorrerla ya es en sí una experiencia e incorpora en su cuarta planta la novedad de "El Apartamento", que recrea la atmósfera de un hogar. En él no solo puedes comprar ropa, sino también muebles y todo tipo de objetos de decoración. Es un Zara y un Zara Home en uno. Y, encima, se puede tomar hasta un café y comprar flores. Inditex dispone solo de tres "apartamentos" en todo el mundo: Madrid, La Coruña y París. Quizá el cuarto "apartamento" del gigante textil de Amancio Ortega llegue a Asturias.

En este espacio exclusivo de Zara tan pronto ves un enorme sofá como un perchero lleno de ropa de mujer. Es un concepto de tienda híbrida, que ofrece las prendas más selectas de Zara y Zara Home, así como sus ediciones limitadas, y ofrece una experiencia de compra más lenta y personalizada.

La guinda al pastel lo pone la cocina de "El apartamento", convertida en una cafetería, que se utiliza para presentar las novedades más exclusivas de la compañía. Es el lugar perfecto para disfrutar de una pausa después de una mañana o tarde de compras y llenar el estómago con rica repostería. Por si fuera poco y para rematar la experiencia, hay días (viernes y sábado) en los que se pueden comprar flores silvestres en un rincón de la tienda.