Los defensores del asturiano reivindican el espíritu de 1976

Muchas de las personas que hace cincuenta años salieron a la calle para exigir autonomía y respeto por la «llingua» asturiana, reclamaron ayer en el Club LA_NUEVA ESPAÑA unidad y respeto por el idioma y por la cultura de Asturias. El coloquio conmemorativo «50 años de la primera manifestación por la autonomía y el asturiano (1976-2026)» se convirtió en un puente generacional que combinó la memoria de precursores como Xuan Xosé Sánchez Vicente, Álvaro Ruiz de la Peña o Lluís Álvarez (Texuca), con el empuje de los nuevos rostros de la cultura asturiana. Les Astur Xules —las filólogas gijonesas Elena Álvarez y Marina García, referentes en la difusión digital de la cultura asturiana entre la juventud—encargadas de presentar el acto, dejaron claro que «la historia la escribe la gente y hoy lo estamos viendo».

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Lluís Álvarez, fundador de Conceyu Bable y firmante de aquella histórica marcha. Álvarez rememoró cómo en 1974 la revista Asturias Semanal se inundó de miles de cartas de ciudadanos que ansiaban la democracia y, sobre todo, una novedad: «la unidad de Asturias por encima de siglas partidistas». «En Europa hay sesenta lenguas y ahí tenemos que estar nosotros. ¡Puxa Asturias Unida!», exclamó al final de su intervención, que diopaso a un recuerdo a los ausentes, con la interpretación de la «Marcha de Antón el neñu» a cargo de Frankie Delgado (viola) y Josep Maria Ribelles (arpa).

El tejido empresarial y académico quiso resaltar que el asturiano es una herramienta de futuro. Xicu Mata, presidente de Empresarios pol Asturianu, agradeció el legado recibido, mientras que Darío García, director de Más Norte Renovables, destacó la cercanía que aporta la llingua con los clientes. Desde el plano educativo, Inaciu Galán, en representación de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), subrayó el avance histórico realizado a lo largo de medio siglo: «En 1976 Asturias no tenía Parlamento ni Academia; hoy los profesores de asturiano se forman al mismo nivel que cualquier docente de Europa».

Una realidad compartida por Xavi Cayao, de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/Gallego-Asturiano (ADAE), quien celebró el reconocimiento del asturiano como especialidad docente gracias a los consensos políticos. La proyección internacional llegó desde Estados Unidos con las intervenciones de las profesoras Paquita Suárez Coalla (NYU) e Isabel Álvarez Sancho (Universidad de Oklahoma y presidenta del Grupo Santina), quienes ensalzaron el trabajo que se realiza por dar visibilidad a la llingua en el exterior.

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Por su parte, la escritora Blanca Fernández Quintana, premio Xoxefa Canellada, aportó la nota literaria y sentimental: «Escribir en asturiano es algo que me emociona y me presta un montón, por eso lo hago», aseguró. El cierre político y social lo puso Paco Llera Ramo, presidente del Movimiento 25 de Mayu, con un discurso centrado en el consenso y el pluralismo. «Está todo por hacer, aunque hayamos hecho mucho. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos;_la carrera de relevos por la oficialidá del asturiano continua imparable», afirmó antes de un rotundo «Puxa Asturies». El acto se clausuró con los asistentes cantando al unísono el himno de Asturias, «Asturias, patria querida». n