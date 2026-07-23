Cómo conseguir entrada y viaje gratis para ir a la Feria de Muestras desde Oviedo

Visitar la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) sin gastar un euro será posible este verano gracias a la iniciativa de los centros sociales de Oviedo. A partir de este viernes 24 de julio se abre el plazo para reservar plaza en los autobuses organizados por el Ayuntamiento, una actividad que incluye tanto el desplazamiento como la entrada gratuita al recinto ferial.

Las excursiones se realizarán los días 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 16 de agosto. Las reservas podrán efectuarse de lunes a viernes, entre las 9.30 y las 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, exclusivamente por teléfono, llamando a los números 685 484 513 y 685 484 502.

La salida de los autobuses tendrá lugar a las 10.30 horas desde el intercambiador de Llamaquique, en la calle Antonio Suárez Gutiérrez. Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes de la hora prevista. El regreso está fijado para las 18.30 horas desde el mismo punto en el que se dejará a los viajeros al llegar a la Feria.

Los organizadores recuerdan que la inscripción garantiza una plaza en el autobús, aunque no un asiento concreto, que se ocupará por orden de llegada el día del viaje. También advierten de que, por razones de seguridad, los menores no podrán viajar en el regazo de un adulto y deberán ocupar su propio asiento cuando tengan más de tres años o una altura superior a 135 centímetros.

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Con esta iniciativa, los centros sociales facilitan el acceso a uno de los grandes eventos del verano asturiano, permitiendo a los participantes disfrutar de la Feria de Muestras sin asumir el coste del transporte ni de la entrada.