Grandes fiestas este fin de semana en Oviedo: música y mucha juerga

Oviedo se viste de fiesta este fin de semana con dos celebraciones populares en distintos puntos de la ciudad. Desde el viernes y hasta el lunes 27, el prado situado frente a Fundoma acogerá las fiestas de Santa Gemma, mientras que entre el sábado y el domingo se desarrollarán las fiestas de San Melchor, con la calle que lleva el nombre del santo como principal escenario.

Fiestas de Santa Gemma

Las celebraciones comenzarán el viernes, a las 21.30 horas, con el lanzamiento de cohetes que marcará el inicio de los festejos. A las 22.00 horas arrancará la primera verbena, amenizada por el grupo Fama y un DJ. A las 23.00 horas tendrá lugar el pregón, a cargo de Jonathan Mallada Álvarez, musicólogo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, además de la presentación de la reina de las fiestas.

La programación del sábado comenzará entre las 14.00 y las 15.30 horas con una gran paellada, gratuita para los socios y a precios populares para el resto de asistentes. A las 16.30 horas se celebrará el XX Memorial “Laudelino Añón Suárez” de la Canción Asturiana, así como la presentación de los “Paisanos del año”.

A las 18.00 horas comenzará el XIII Maratón de Tute Memorial “José López Granda”. Ya por la noche, a las 20.00 horas, se disputará el tradicional partido entre jóvenes y menos jóvenes. La jornada concluirá a partir de las 21.30 horas con la actuación de Eleven y una sesión de DJ.

Los festejos del domingo comenzarán a las 12.45 horas con la ofrenda floral a Santa Gemma en el convento de las Hermanas Pasionistas, acompañada por gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermut y venta de sardinas.

Por la tarde, a las 16.00 horas, se disputará el XV Campeonato de Parchís y, desde las 18.00 horas, se organizarán juegos infantiles. La programación musical comenzará a las 20.00 horas con la actuación del grupo Límite, seguida de una sesión de DJ.

El lunes 27, último día de las fiestas, se repartirá entre las 18.00 y las 21.00 horas el bollo y el vino entre socios, colaboradores e invitados, con la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 20.30 horas, Paréntesis y Dani Parrondo se encargarán de amenizar la velada. Las fiestas se despedirán a las 00.15 horas con un espectáculo de fuegos artificiales.

Fiestas de San Melchor

Las fiestas de San Melchor comenzarán el sábado con el paseo popular de San Melchor, que partirá de la calle Isidro Chamorro Pérez y finalizará en la calle San Melchor. A la llegada se repartirá avituallamiento, coincidiendo con una sesión vermut organizada por los establecimientos hosteleros del barrio.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con la actuación de la Orquestina La Xarangana, que recorrerá diferentes locales de hostelería de la zona.

El domingoestará marcado por una intensa programación. Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la actuación de la charanga Beerbena. A las 12.00 horas tendrá lugar el pregón, a cargo de Luis Hevia y Eva Calleja.

A las 12.30 horas partirá la procesión hacia la iglesia de San Lázaro del Camino, acompañada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 13.00 horas se celebrará la misa y la bendición del ramo. Posteriormente, entre las 13.30 y las 13.45 horas, tendrá lugar una nueva procesión con el ramo bendecido.

A continuación se celebrará la tradicional “Puya’l ramu”, una subasta pública de panes y roscos bendecidos. Entre las 15.00 y las 17.00 horas, los vecinos compartirán una comida en la calle, amenizada desde las 16.00 horas por Cantares de Chigre y el Coro Reconquista.

A las 17.00 horas se celebrarán los homenajes al barrio de San Melchor, además del sorteo del cestón y los cestines. Desde las 18.00 horas, Bitter & Kas actuará en el escenario principal, mientras que Fer Alonso ofrecerá otro concierto en el bar La Penela.

La fiesta finalizará a las 21.00 horas con escenas tradicionales asturianas interpretadas por Teatro Margen y diferentes actividades infantiles.

La programación incluye, además, varias propuestas gastronómicas. Los participantes podrán llevar comida de sus casas para compartirla en un ambiente de convivencia vecinal. También será posible reservar raciones de pulpo elaborado in situ en el bar La Penela.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas se repartirán el bollo y la botella de vino. De 13.00 a 14.00 horas habrá escanciado y degustación gratuita de sidra, a cargo de Sidrería El Llugarín y Llagar Cortina.

Los asistentes también podrán disfrutar de una degustación gratuita de jamón, ofrecida por Carnicería El Bayu, y de quesos, a cargo de Quesos Paulino.

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Las mesas para la comida podrán reservarse en los establecimientos colaboradores del barrio: El Rincón de Madeli, Bar La Penela, Café Bar Buelles y Sidrería El Llugarín.