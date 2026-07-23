El "incordio" de ver las joyas del prerrománico del Oviedo entre obras
Canteli dice que las «obras de palacio van despacio», pero no le preocupa el retraso hasta octubre porque «llevas años pidiendo» este paso
Los turistas que en la mañana de ayer visitaron los monumentos prerrománicos del Naranco tenían el corazón partido. Por un lado, las obras para construir un acceso peatonal que comunique San Miguel de Lillo con Santa María del Naranco tenían que haber acabado este mismo mes. Finalmente, se prolongarán hasta mediados de octubre y las multitudinarias visitas guiadas conviven con el trabajo a fondo de los operarios de Arposa 60. Por el otro, los visitantes consideran que esta conexión peatonal es más que necesaria. Los peatones, ciclistas y vehículos conviven estos días en los dos carriles de la vía. «Recorrimos estos 200 metros por la carretera; es un incordio esta situación y veo con buenos ojos que haya una conexión más directa y más segura». Son palabras de Isabel Torralbo, residente en Madrid, que estos días está pasando una temporada en la región junto a Paco Martínez.
Ella se puso a indagar qué lugares podían visitar a lo largo de su estancia y quedó sorprendida: «Los monumentos prerrománicos son unas auténticas joyas que se deberían cuidar más y promocionar». Hace cuatro décadas que Martínez tiene una imagen grabada en su cabeza. «Vi la serie ‘Segunda enseñanza’ y traían a los alumnos a hacer una visita y se vieron ambas joyas en la televisión». Sobre las obras destacó que no le parecen «bien porque rompen con la armonía» del monte Naranco, aunque es plenamente consciente de que se tiene que mejorar la accesibilidad. «Entiendo que estos trabajos son necesarios, pero rompen con la naturaleza».
Las malagueñas Elena Redondo y María Victoria Cervantes realizaron la subida al monte Naranco hace muchos años. La primera era aún pequeña y ahora es graduada en Bellas Artes. «La primera visita la hicimos cuando todo estaba menos comercializado y en esta ocasión, para llegar, hemos tenido que ir por la carretera. Nos gustaría que el resultado fuera lo más natural posible», destaca la primera. También considera que las visitas a ambos monumentos deberían tener un horario de entrada libre y que no todos los recorridos fuesen guiados.
La visitante María Almendro pone el foco en el calor que soportan los operarios trabajando bajo el sol. «Toda mejora es buena y las obras siempre se retrasan. Me preocupa la situación de los obreros que soportan altas temperaturas».
Por su parte, el alcalde, Alfredo Canteli, dijo que las «obras de palacio van despacio» en relación con el retraso de los trabajos hasta mediados de octubre, pero no está preocupado porque, por fin, la Consejería de Cultura, en manos de Vanesa Gutiérrez, cumplirá una demanda que el Ayuntamiento lleva años planteando.
La actuación busca resolver un problema de seguridad arrastrado durante años. Los aproximadamente 210 metros que separan ambos monumentos obligan actualmente a turistas y ovetenses a caminar por la calzada, ya que no existen aceras ni espacio suficiente para habilitar un arcén continuo. La estrechez de la vía se agrava en una curva de escasa visibilidad, especialmente peligrosa cuando circulan camiones, furgonetas o vehículos de grandes dimensiones.
La Consejería de Cultura, dirigida por Vanesa Gutiérrez, ha diseñado la intervención teniendo en cuenta la especial protección del entorno. Cada elemento ha sido estudiado para reducir al máximo el impacto sobre el conjunto monumental. El muro de piedra se rematará con bloques de caliza labrada, colocados sobre un retranqueo pronunciado y ligeramente rehundidos respecto al resto de la estructura. De este modo, la nueva actuación podrá diferenciarse de los elementos preexistentes y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad del recorrido.
Las sendas se construirán en hormigón armado coloreado y contarán con bordes laterales de piedra asentados sobre una cama de grava drenante, de acuerdo con los criterios utilizados en otras intervenciones recientes realizadas en la zona. Este será el último verano sin conexión peatonal entre los monumentos prerrománicos.
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