IU alerta de que el nuevo mapa de autobuses de Oviedo necesita más flota y plantilla para poder aplicarse
La formación critica que el Ayuntamiento presentara la reorganización sin consultar al comité de empresa de TUA y advierte de dudas sobre las líneas rurales y la accesibilidad
IU-Convocatoria por Oviedo cree que la ampliación de recorridos, los refuerzos de líneas y las nuevas conexiones anunciadas en el futuro mapa del transporte urbano de Oviedo difícilmente podrán aplicarse sin aumentar la flota de autobuses y reforzar la plantilla de TUA. Así lo detalló el portavoz, Gaspar Llamazares, tras mantener una reunión de trabajo con el comité de empresa de la concesionaria. En el encuentro también participaron el portavoz municipal de la coalición, Gaspar Llamazares, la concejala Cristina Pontón y el edil Alejandro Suárez.
El grupo municipal considera que el proyecto todavía presenta numerosas dudas, carencias y contradicciones y acusa al gobierno local de trasladar la imagen de que el plan está completamente definido cuando aún quedan cuestiones relevantes por resolver. «No se puede presentar como la mayor transformación del transporte urbano de las últimas décadas un proyecto que nace sin participación, sin escuchar a los trabajadores y con serias carencias y contradicciones», señaló Llamazares.
El portavoz advirtió de que muchas de las mejoras podrían quedar «en papel mojado» si no se incrementan los medios materiales y humanos y reclama que la reorganización vaya acompañada de una solución a las carencias estructurales que arrastra actualmente el servicio.
Entre las principales incógnitas señaladas figuran el funcionamiento del transporte a demanda para la zona rural, la accesibilidad del nuevo modelo y algunas de las modificaciones previstas en las líneas conocidas hasta ahora.
Durante la reunión también se abordó la situación de los aseos utilizados por los conductores y el resto de la plantilla en distintos puntos de las rutas. IU considera contradictorio hablar de modernización del transporte público mientras continúan sin resolverse necesidades básicas de los trabajadores.
La coalición reclama que la futura red se diseñe mediante un proceso de diálogo con la ciudadanía y con la plantilla de TUA. «Oviedo necesita una estrategia de movilidad seria y participada, no anuncios apresurados que generen más incertidumbre y falsas expectativas», concluyó la formación.
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