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El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio

El Alcalde anuncia la reactivación de una operación comercial paralizada desde la pandemia y asegura que las obras comenzarán "en breve"

Al fondo, el edificio de la calle Melquíades Álvarez.

Al fondo, el edificio de la calle Melquíades Álvarez. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Zara abrirá una gran tienda en el edificio situado en el número 15 de la calle Melquíades Álvarez, en pleno centro de Oviedo. La firma ocupará la totalidad del inmueble, que dispone de más de 7.000 metros cuadrados, según anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli. La operación comercial, que llevaba alrededor de cuatro años paralizada por las consecuencias de la pandemia, se acaba de reactivar y las obras comenzarán próximamente. "Hay un edificio ahí parado y empiezan en breve las obras para ser un gran centro comercial. Todo el edificio será para Zara", afirmó el regidor.

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Canteli destacó la relevancia del proyecto y aseguró que la futura tienda tendrá unas dimensiones comparables a las de los grandes establecimientos que la firma tiene a lo largo de la geografía española. "Yo creo que será una tienda a nivel de Madrid y de ciudades modernas, como queremos que sea Oviedo", señaló.

El inmueble será ocupado por Zara en régimen de alquiler, y la apertura de esta gran superficie supondrá la recuperación de un edificio que llevaba varios años sin actividad en una de las principales calles comerciales de la capital asturiana. Canteli enmarcó el proyecto dentro del crecimiento económico y turístico que, a su juicio, atraviesa el municipio. "Oviedo está en un momento muy dulce y está creciendo en todos los aspectos. Está lleno de gente y el turismo nos valora", afirmó el alcalde, quien también destacó que existen otras operaciones en marcha que se irán conociendo progresivamente.

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El anuncio de la futura tienda de Zara se suma al proyecto hotelero previsto en la plaza de la Catedral, otra de las iniciativas privadas que el gobierno local considera estratégicas para reforzar la actividad comercial y turística del centro de Oviedo.

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