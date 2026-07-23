Las primarias del PSOE de Oviedo se acercan: Llera y Nuño intensifican los contactos con militantes ante la decisiva votación del domingo

Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño apuran los últimos días de campaña antes de la votación del domingo, en la que la militancia de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) elegirá a su próximo secretario general. Los dos candidatos han intensificado las conversaciones con los afiliados mediante llamadas telefónicas, encuentros personales y cafés, con el objetivo de explicar sus propuestas y sumar el mayor número posible de apoyos. La campaña entra así en su fase decisiva, marcada por los intentos de ambos aspirantes de atraer a los militantes que respaldaron a Almudena Cueto en la primera votación.

Llera cosecha apoyos en la Federación Socialista Asturiana, mientras que Rodríguez Nuño los concentra en la propia AMSO. El primero asegura que su equipo mantendrá el trabajo «hasta el último minuto» y continuará contactando con afiliados hasta el sábado. En el día de reflexión se puede seguir pidiendo el voto en las primarias socialistas. «Estamos teniendo conversaciones con el máximo número de militantes». También expresó su respeto hacia la decisión de Almudena de no posicionarse públicamente en favor de ninguno de los dos aspirantes. «Le tengo muchísimo afecto, tanto a ella como a toda la gente que la votó y la respaldó», señaló.

El aspirante dejó claro que hubo «una malinterpretación» de sus palabras porque la exaspirante no le solicitó ningún puesto durante el encuentro que mantuvieron esta misma semana. «Desde que me presenté he dicho que este es el momento de hablar de proyectos y de la militancia, y que después se construirán los equipos», afirmó.

Por su parte, Enrique Rodríguez Nuño afronta la recta final con la misma estrategia desarrollada desde el inicio de la campaña: mantener encuentros con los militantes, escuchar sus propuestas y presentar un proyecto que permita representar al PSOE ante la ciudadanía ovetense. «Nosotros seguimos con calma y haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Continuaremos hablando con toda la militancia y proponiendo un proyecto para representar al partido de cara a la ciudadanía», afirmó. Asimismo, considera fundamental escuchar las diferentes sensibilidades existentes dentro de la agrupación y trabajar para que el partido llegue unido al final del proceso.

El candidato confirmó que también está conversando con afiliados que en la primera votación apoyaron a Cueto. Algunos, aseguró, se encuentran todavía reflexionando sobre su decisión, mientras que otros ya le han trasladado su intención de respaldarlo el domingo. «Hay gente que apoyó a Almudena que está pensando en votarnos», señaló.

Rodríguez Nuño sostiene que, una vez celebradas las primarias, será necesario conformar un proyecto dirigido a la ciudadanía ovetense y capaz de integrar al conjunto de la militancia. «Contaré con todo el mundo», aseguró, al defender una futura dirección en la que tengan cabida las distintas posiciones presentes en la AMSO.

Piden participación

Los dos candidatos coinciden también en la necesidad de promover una participación elevada. Llera reconoció que las fechas pueden dificultar la presencia de algunos afiliados debido a las vacaciones y recordó que parte de la militancia pudo avalar las candidaturas de manera telemática, mientras que la votación será presencial. Esa circunstancia, señaló, afecta por igual a los dos aspirantes.

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Llera fue el ganador de la primera vuelta de las elecciones. Consiguió 119 votos de los 305 emitidos, un 37,7%. La cifra se quedó, no obstante, muy lejos del 50% necesario para proclamarse candidato y conduce a una segunda vuelta en la que tendrá que medirse con la segunda opción más votada, el director general de Mayores del Principado, que obtuvo 97 votos, un 32%. Previsiblemente, el PSOE será el segundo partido que dará a conocer su candidato tras la confirmación de Alfredo Canteli.