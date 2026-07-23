El PSOE reclama una reparación urgente del acceso al área recreativa de Olloniego

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno de Oviedo la reparación urgente del acceso al área recreativa de Olloniego, situada junto al conjunto medieval de la localidad. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, advierte de que el deterioro del camino ha alcanzado tal magnitud que dificulta seriamente la entrada de vehículos.

La entrada desde la carretera general presenta un agujero de grandes dimensiones provocado por el arrastre de la zahorra y la tierra del camino. Esta situación ha generado un importante desnivel en el acceso, según explicó Fernández Llaneza, que considera suficiente reponer el material perdido o asfaltar el primer tramo, donde se concentra el mayor desgaste.

«Hablamos de una actuación de simple mantenimiento, pero el deterioro del acceso es ya de tanta importancia que casi impide la entrada de los vehículos», señaló el portavoz del PSOE. La formación espera que el gobierno municipal atienda «de una vez» una demanda que, según sostiene, los vecinos llevan planteando de manera reiterada.

Fernández Llaneza criticó que las reclamaciones realizadas desde Olloniego no hayan obtenido hasta ahora una respuesta efectiva. «No puede haber vecinos y vecinas de segunda», afirmó, antes de reclamar que los servicios municipales de conservación de vías actúen con los mismos criterios tanto en el centro urbano como en los barrios y en la zona rural.

«No podemos convertirnos en un Ayuntamiento que hace oídos sordos a los residentes en la zona rural y en los barrios de Oviedo. Las cuadrillas del contrato de mantenimiento tienen que funcionar igual en la calle Uría, en La Tenderina o en Caces», defendió.

El portavoz socialista insistió en que la intervención necesaria no exige una obra compleja ni una inversión elevada. A su juicio, bastaría con reponer la zahorra arrastrada o pavimentar el tramo inicial para solucionar un problema que afecta al uso cotidiano del área recreativa.

«Se trata de una actuación sencilla, pero muy necesaria. No tiene sentido que un lugar de encuentro y disfrute presente un acceso en estas condiciones», añadió Fernández Llaneza, quien pidió al gobierno local que cumpla el compromiso adquirido y ejecute la reparación cuanto antes.

Preocupación por una panera municipal

Durante la Comisión de Urbanismo, el portavoz del PSOE se interesó también por el estado de una panera histórica de titularidad municipal, situada junto al acceso a Olloniego. El inmueble presenta un elevado grado de deterioro y, según denuncian los residentes, su tejado amenaza con desmoronarse.

Los vecinos llevan tiempo solicitando una intervención que permita garantizar su conservación y poner en valor este elemento del patrimonio etnográfico de la localidad. El PSOE considera necesario actuar antes de que el deterioro provoque daños irreversibles en la construcción.

Fernández Llaneza explicó que el equipo de gobierno se ha comprometido a trasladar al grupo socialista el expediente relacionado con la panera y las condiciones fijadas por la Consejería de Cultura para poder acometer la intervención.

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La formación reclama que ambas actuaciones —la reparación del acceso al área recreativa y la conservación de la panera— formen parte de una atención más constante a las necesidades de Olloniego y del conjunto de la zona rural del concejo.