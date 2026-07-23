La restauración del ajuar de la Catedral de Oviedo abarca capas, estolas y un terno de 1730

Eliminar la suciedad acumulada, alinear los tejidos deformados, consolidar los hilos de seda, oro y plata y reforzar las zonas afectadas por desgarros y pérdidas de material. Estos son los principales trabajos que realiza la Real Fábrica de Tapices sobre el ajuar litúrgico de la Catedral de Oviedo, un conjunto cuyo delicado estado de conservación exige tratamientos especializados para frenar su deterioro y garantizar su estabilidad futura.

La colección permite recorrer más de dos siglos de historia de la indumentaria religiosa. Comprende una casulla renacentista de terciopelo rojo del siglo XVI, un conjunto de seda amarilla del XVIII formado por casulla, estola y manípulo, un terno de seda roja y oro fechado en 1730 y una casulla azul celeste destinada a la solemnidad de la Inmaculada. Las prendas, conservadas por el Museo de la Iglesia en Asturias, reflejan la evolución de los tejidos, los bordados, los colores y las vestiduras empleadas en las celebraciones litúrgicas.

La intervención comienza con una limpieza mecánica que permite retirar la suciedad sin dañar los materiales originales. Los restauradores estabilizan después los tejidos que han perdido su forma, consolidan los bordados y los hilos metálicos debilitados y refuerzan las áreas más frágiles.

En las prendas cuyo soporte presenta un deterioro más avanzado se aplican tratamientos específicos para recuperar su estabilidad estructural. Todos los trabajos siguen los criterios internacionales de conservación, basados en la mínima intervención, el respeto al original, la compatibilidad de los materiales utilizados y la reversibilidad de las actuaciones.

Una de las piezas más antiguas es una casulla de mediados del siglo XVI confeccionada en terciopelo de seda roja y decorada con bordados de oro y seda. La vestidura presenta una amplia cenefa central con tres escenas formadas por figuras con nimbo situadas bajo templetes. La perspectiva y la composición de estas representaciones muestran la influencia de la pintura renacentista, dominante en la época en la que fue confeccionada. La casulla, expuesta habitualmente en el Museo de la Iglesia, constituye uno de los ejemplos más destacados del patrimonio textil religioso asturiano.

También se restaura un conjunto de seda amarilla del siglo XVIII, formado por una casulla, una estola y un manípulo. La estola es la banda que el sacerdote coloca alrededor del cuello durante las celebraciones, mientras que el manípulo, actualmente en desuso, se llevaba sobre el brazo izquierdo.

Otra de las principales intervenciones afecta a un terno fechado en 1730, confeccionado en seda roja y decorado con oro de realce. El conjunto está integrado por una capa pluvial, una casulla, una dalmática, una estola, un manípulo y un collarín o cuello.

Los ternos reunían las vestiduras utilizadas por los diferentes miembros del clero en las ceremonias más solemnes. La capa pluvial se empleaba principalmente en procesiones y actos celebrados fuera de la misa, mientras que la dalmática era la prenda propia de los diáconos.

El conjunto incluye además una casulla de color azul celeste destinada a la celebración de la solemnidad de la Inmaculada, acompañada por varios elementos litúrgicos complementarios. El azul ha estado tradicionalmente relacionado con el culto a la Virgen y con la festividad de la Inmaculada Concepción.

La acumulación de suciedad, la deshidratación de las fibras, el deterioro de los hilos metálicos y los desgarros han comprometido la conservación de estas obras. La restauración permitirá preservar un conjunto de gran valor histórico, artístico y religioso, elaborado con sedas, terciopelos e hilos de oro y plata entre los siglos XVI y XVIII.

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El Museo de la Iglesia en Asturias continúa así destinando fondos a la conservación de sus colecciones, mientras que la Real Fábrica de Tapices aporta la experiencia de su equipo especializado. Fundada en 1721, la institución es la manufactura española más antigua que continúa en funcionamiento de manera ininterrumpida.