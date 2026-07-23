Tres viñetas para la odisea indiana en Oviedo: así es el cartel del Día en América en Asturias 2026

Tres arcos de piedra caliza a modo de viñetas enmarcan la escena. A la izquierda, una estación de tren y una torre catedralicia bajo una luz entre el ocaso y el alba; en el centro, un horizonte de iglesias, obeliscos y cumbres, para culminar, a la derecha, con una casa indiana y su palmera reglamentaria. Las tres estampas se rinden ante la silueta de un reluciente Cadillac rojo con una figura que saluda efusivamente. Esta composición, que dibuja la particular "Odisea" homérica de la emigración asturiana, no es un cuadro cualquiera, sino el cartel oficial del Día de América en Asturias 2026, quien este año firma José Antonio Cullía de la Maza, guionista de una narrativa visual que persigue transmitir la idea del "éxito" y "superación personal" como celebración de aquellos que zarparon desde Asturias al Nuevo Mundo en busca de oportunidades. "Esa es la idea y la esperanza que quiero transmitir; si persistes y trabajas lo consigues, por encima de todo esta fiesta es de los que lo consiguieron y volvieron para contarlo", manifiesta del pintor, que anima a los asturianos a "llenar las calles" el día 19 de septiembre con su 74.º edición.

Entrar en casa de Cullía en Oviedo para levantar la tela del caballete y ser los primeros ojos en presenciar el lienzo es llegar a un espacio donde el arte es el rey según atestiguan paredes y estanterías. Sobre la mesa el pintor -que en su faceta profesional es secretario de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA)- amontona varias carpetas de gran formato, cuadernos con esbozos y todo tipo de pruebas donde se ve la evolución del cartel.

Mientras recoge la obra y posa con ella, la pasión por el pincel le brilla en los ojos, una chispa que arde desde pequeño cuando ya ilustraba la revista del Corazón de María (Codema) de Gijón, donde asistió a clase. "Mi padre me dijo que estudiara algo de provecho y que luego él me pagaba Bellas Artes; así que estudié Derecho, pero nunca dejé de dibujar, incluso en mitad de las reuniones", confiesa con picardía, justo antes de meterse en la harina de contar como fue el proceso de la creatividad de la fiesta hermandad asturamericana de San Mateo.

Cullía comenzó bocetando primero a lápiz trazos que luego trasladó al entorno digital. Rápidamente supo que los tres arcos, que son los del prerrománico de Santa María del Naranco, serían su eje. Sin embargo, el camino hacia la imagen definitiva no fue lineal. La primera propuesta que presentó a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), que organiza históricamente el desfile, incluía el famoso termómetro de la calle Uría, un icono querido por los ovetenses, pero demasiado localista para un festejo que engloba a toda Asturias. Además, también mostraba la Estatua de la Libertad y el "skyline" norteamericano. Dicho y hecho; la iconografía basculó hacia la Estación del Norte y la Catedral como referencia de la tierrina y la Catedral de Bolivia, el Museo de Bellas Artes de México, el Obelisco de Buenos Aires, Machu Pichu y el Cristo de Corcovado, que "recuerda al del Naranco".

"Hermanamiento"

Los iconos arquitectónicos son el significante, pero el significado es el "hermanamiento" entre el Principado y el otro lado del Océano Atlántico; el cartel, por tanto, un "puente de unión" que debe atraer tanto al asturiano de pura cepa como a la creciente comunidad latinoamericana integrada en Asturias, quienes ahora acuden al desfile en masa a ver la carroza de su país con el mismo orgullo e ilusión con las que festejaba el retornado de antaño.

En cuanto a su estilo, Cullía reconoce su debilidad por el expresionismo –"Picasso es el maestro de todos", afirma, rotundo–, además de preferir el acrílico sobre el óleo. No obstante, su paleta bebe también de fuentes mucho más contemporáneas, como pueden ser los videojuegos, una afición que disfruta habitualmente. "De ellos saco ideas para las armonías de color y la iluminación; veo cómo arman los contrastes y es impresionante", admite sobre unas obras que ya tienen detrás equipos de arte y guion que nada tienen que envidiar a las mayores superproducciones de Hollywood. A ello suma su gusto por la novela gráfica o el cómic, que atestigua la cartelería del Día de América que, si sugería, él confirma: "Cada arco puede simbolizar una viñeta".

Como despedida, la intención del autor es clara y lo que más le ilusiona es que trabajo logre detener al caminante. Aunque no de cualquier manera, sino con un resultado del que se siente "orgulloso". "Trabajas la idea hasta que la controlas y te quedas contento con lo que has hecho", aconseja, siempre. ¿El resultado? Un dibujo que no solo anuncia una fiesta, sino que narra esa epopeya circular. "Sales de Oviedo, transitas por América y triunfas; es la historia que quería contar". Y la que tantos otros vivieron.