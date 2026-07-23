Las vacaciones de los ministros condicionan la Agencia de Salud a la que aspira Oviedo

El calendario de vacaciones del Gobierno de Pedro Sánchez condiciona la elección de la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que aspira Oviedo con la planta superior del antiguo centro comercial Calatrava. El Consejo de Ministros celebrará el próximo martes, día 28, su última reunión ordinaria antes del parón estival y no retomará sus encuentros hasta el 25 de agosto, una semana después de que expire el plazo establecido para resolver el concurso.

El Ejecutivo acordó a mediados de febrero ampliar hasta el 18 de agosto la fecha para decidir la ubicación del nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, aunque el procedimiento para determinar dónde irá está impulsado por la cartera de Política Territorial. Este organismo contará con una plantilla de 300 empleados públicos y Oviedo compite con Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo.

La proximidad del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones ha disparado los comentarios sobre la posibilidad de que la elección se produzca la próxima semana. Sin embargo, antes deberá pronunciarse la comisión encargada de valorar las candidaturas, cuyo dictamen resultará decisivo. La propuesta que salga de ese órgano tendrá que ser posteriormente aprobada por el Consejo de Ministros.

Oviedo ofrece para albergar la Agencia cerca de 3.000 metros cuadrados en la planta superior de la antigua galería comercial del Calatrava, un espacio de propiedad municipal. El Ayuntamiento formalizó en una Junta de Gobierno celebrada a principios de junio el compromiso de ceder los locales al Estado, respondiendo así a uno de los requerimientos planteados durante el proceso de evaluación.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local había pedido ampliar la documentación presentada por la Consejería de Salud, liderada por Conchita Saavedra, para acreditar la disponibilidad efectiva del inmueble. Con el acuerdo municipal, el Consistorio convirtió en un compromiso formal la oferta de los espacios y reforzó uno de los puntos centrales de la candidatura asturiana.

El Ayuntamiento considera que la Agencia encaja con el modelo diseñado para el Calatrava. La planta intermedia del complejo ya ha sido arrendada a la Universidad Alfonso X el Sabio, que comenzará a impartir titulaciones sanitarias como Medicina y Enfermería. La institución universitaria prevé incorporar posteriormente otros estudios relacionados con la salud, entre ellos Farmacia y Odontología.

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La llegada de los 300 trabajadores de la Agencia permitiría completar ese ecosistema y reforzar la regeneración del barrio de Buenavista, que sufrió con el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el cierre de la plaza de toros. También generaría movimiento económico en el entorno y contribuiría a ocupar de manera estable una parte relevante de un edificio que tiene ocupada la mayor parte de su espacio.