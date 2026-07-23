Vecinos de la zona del Nora denuncian lluvias de piedras de gran tamaño debido a las voladuras en la cantera El Orgaleyo
Los cascotes no causaron heridos aunque sí provcaron daños en le tejado de una casa cercana
Nicolás Silva García
Los vecinos más próximos a la cantera El Orgaleyo, cerca de la localidad de Nora, denuncian otra vez la caída de piedras de considerable tamaño procedentes de una detonación en la pedrera próxima al vecindario. Por fortuna, nadie salió herido, tan solo hubo desperfectos en uno de los tejados más próximos al lugar de la explosión.
José Alfonso Álvarez, vecino de la zona, comenta la situación. “Estaba en el exterior de mi casa cuando escuché una explosión, acto seguido vi precipitarse las piedras, una de ellas me cayó a un metro”. “No ocurrió una desgracia de milagro”.
Según comenta, acto seguido, tanto él como otro vecino llamaron a la Guardia Civil. En primer lugar se presentó una patrulla de la Policía Local, que tomó nota de la quejda de los dos vecinos y, acto seguido, dieron aviso a la Guardia Civil, que se hizo cargo de la denuncia.
José Alfonso Álvarez, además de interponer una denuncia por lo sucedido, aporta su propia teoría sobre el suceso. “Hacen una chapuza, en vez de provocar dos explosiones pequeñas, hacen una sola más grande metiendo más explosivo de la cuenta. Así no están cumpliendo las medidas de seguridad”, conjetura este vecino. “No es la primera vez que pasa, pero sí es la que más peligro ha tenido”, alega.
La asociación de vecinos de la zona también ha mandado un escrito al Ayuntamiento de Oviedo para trasladarles su inquietud por este tipo de sucesos.
Por último, la Guardia Civil, conocedora de los hechos, comenta que ya tienen identificado a los responsables de la explicacón y aseguran que la cantera cumple con la legalidad.
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