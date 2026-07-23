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Vox denuncia las "prohibiciones selectivas" del Ayuntamiento en la plaza de la Catedral de Oviedo

Peralta exige coherencia al gobierno local y advierte de que el entorno “debe protegerse siempre, no solo cuando al Partido Popular le conviene”

El público de un concierto en la plaza de la Catedral en una edición antigua de San Mateo.

El público de un concierto en la plaza de la Catedral en una edición antigua de San Mateo. / IRMA COLLIN

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Oriol López

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo criticó este jueves la transformación de la plaza de la Catedral en un escenario de “prohibiciones selectivas” por parte del equipo de gobierno. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, reclamó una gestión basada en baremos objetivos frente a las determinaciones personales del Alcalde, Alfredo Canteli, y avisó de que el emplazamiento “debe protegerse siempre, no solo cuando al Partido Popular le conviene”, tras el anuncio del regidor de vetar de forma permanente los conciertos en dicho espacio.

La controversia estalló a raíz de las recientes manifestaciones del primer edil, quien ligó la ausencia de espectáculos musicales en la zona a la duración de su mandato. Para Peralta, estas palabras evidenciaron una deriva en la que los “criterios objetivos” se han desplazado por “decisiones personales”. La concejal recordó que el enclave no se encuentra cerrado a la actividad sonora, ya que sigue acogiendo diversos eventos durante el año. “La cuestión no es si puede haber música, sino por qué el Partido Popular decide que unas actuaciones son admisibles y otras no”, reiteró.

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La formación subrayó la contradicción que supone esta postura si se compara con los sucesos de las últimas fiestas de San Mateo. Durante aquellas fechas, la superficie a los pies del templo se utilizó para la exhibición de “banderas palestinas” en una iniciativa de marcado “contenido político” que, supuestamente, despertó malestar ciudadano. Según denunció la portavoz, en aquel episodio el regidor no mostró la “firmeza” que exhibe ahora ni garantizó que tales actos no volverían a repetirse.

Peralta garantizó el respaldo de su grupo si el objetivo real fuera el amparo de uno de los mayores “símbolos históricos y religiosos” de la capital, pero matizó que dicho rigor tiene que ejercerse “a todos por igual”. En este sentido, censuró el uso de una “doble vara de medir” en función de la autoría o el trasfondo del evento, una práctica que calificó de “impropia de un gobierno serio” y que solo responde a la “conveniencia política”.

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Desde Vox instaron al equipo de gobierno a establecer una normativa transparente e igualitaria para el uso de los bienes comunes, que “pertenecen a todos los ovetenses”. Peralta rechazó el uso de “frases grandiloquentes” por parte de Canteli, las cuales interpretó como el reflejo de una visión “excesivamente personalista” de la administración pública. La portavoz concluyó su intervención reclamando un respeto para el entorno catedralicio que se mantenga “sin excepciones”.

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