Las cámaras de la Zonas de Bajas Emisiones permiten identificar un conductor que se fugó tras un accidente en Oviedo

Las cámaras lectoras de matrículas de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo han permitido identificar el vehículo que se dio a la fuga después de chocar contra otro coche en la intersección de las calles Fray Ceferino y Manuel Pedregal. El automóvil quedó registrado durante su huida y fue detectado también por los radares de General Elorza y la Ronda Sur mientras circulaba a una velocidad superior a la permitida.

Los hechos se produjeron durante la noche del domingo al lunes, después de la final del Mundial. Dos vehículos sufrieron un golpe en la calle Fray Ceferino, a la altura del cruce con Manuel Pedregal. Sin embargo, uno de los conductores, en lugar de detenerse para facilitar sus datos y comprobar los daños ocasionados, abandonó el lugar y continuó la marcha. Hasta el punto del accidente se desplazaron dos agentes de la Policía Local. Los funcionarios recabaron la información aportada por el conductor afectado, quien explicó que el otro vehículo había escapado bajando por Fray Ceferino para enlazar posteriormente con General Elorza.

El perjudicado acudió después a las dependencias de Atestados para presentar la correspondiente denuncia. Este trámite permitió abrir formalmente la investigación y comenzar las comprobaciones necesarias para localizar el coche implicado. La información facilitada por el denunciante sobre el recorrido seguido durante la huida resultó fundamental para orientar las pesquisas.

Los agentes revisaron entonces las imágenes y los registros de las cámaras lectoras de matrículas instaladas para controlar la Zona de Bajas Emisiones. El sistema permitió confirmar que el vehículo había seguido el itinerario descrito por el afectado, además de identificar el modelo y la matrícula del automóvil.

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Las grabaciones mostraron también que el coche circulaba a gran velocidad mientras abandonaba la zona. Durante el mismo recorrido, el vehículo quedó registrado por los cinemómetros situados en General Elorza y la Ronda Sur, que detectaron que se desplazaba por encima de los límites establecidos.