La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro

Las fuertes lluvias y el granizo registrado este viernes en Oviedo, coincidiendo con el aviso amarillo por tormentas, provocaron inundaciones y problemas de circulación en varios puntos de la ciudad. Una de las zonas más afectadas fue el puente de la calle Melchor García Sampedro sobre la Ronda Sur, donde el agua arrastró piedras y sedimentos procedentes de las obras que se ejecutan en una de las aceras. La acumulación de materiales alcanzó el carril de subida y terminó taponando varios sumideros, lo que generó una gran balsa de agua sobre la calzada. Dos patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para controlar los accesos e impedir el paso de vehículos mientras se resuelve la incidencia.

La acera situada en sentido ascendente se encuentra actualmente en obras. La intensidad de la tormenta desplazó piedras, tierra y otros restos hacia la carretera, dificultando el drenaje y obligando a interrumpir temporalmente la circulación en el puente.

Las precipitaciones también causaron importantes problemas en Guillén Lafuerza. El agua volvió a entrar en el bar Guillén, situado en una zona donde los episodios de inundaciones se repiten cuando cae una gran cantidad de lluvia en poco tiempo. Su propietaria, Leticia Posada, explicó que el nivel llegó aproximadamente hasta las rodillas. «Esta situación no es nueva y se repite cuando hay tormentas en verano», relató mientras trataba de limpiar el establecimiento y evaluar los daños causados por la entrada de agua.

La hostelera detalla que el agua baja desde las cuestas próximas al Hospital Universitario Central de Asturias y La Monxina y termina acumulándose frente al negocio. «La carretera se inunda y el agua se nos estanca en el bar. Ahora estamos sacándola, con las maderas afectadas y los automáticos bajadas. Hasta que no sequen, no podemos subir los automáticos», señaló. Posada considera que los sumideros existentes son insuficientes para evacuar el volumen de agua y que el paso de los vehículos agrava el problema al generar oleadas hacia el interior del establecimiento. También atribuye la acumulación a la configuración de la carretera y de la glorieta próxima.

Noticias relacionadas

Las inundaciones afectaron igualmente a la rotonda de San Lázaro, especialmente en los carriles de subida en dirección al cementerio. La acumulación de agua dificultó la circulación y obligó a los conductores a extremar las precauciones durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.