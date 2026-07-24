La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega avanza en una nueva ampliación de sus instalaciones. La cuarta fase del complejo supondrá una inversión aproximada de diez millones de euros y permitirá incorporar 1.500 metros cuadrados destinados principalmente a consultas y pruebas especiales, además de dos plantas de aparcamiento con un total de 61 plazas. La previsión es que los trabajos finalicen en octubre de 2027, aunque los responsables de la obra confían en poder adelantar los plazos.

El Alcalde, Alfredo Canteli, visitó este viernes las obras que comenzaron hace tres meses. Durante la visita estuvo acompañado por el director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega Sanz, así como los doctores Luis y Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, Álvaro Fernández-Vega Sanz, Álvaro y Carlos Fernández-Vega González y el arquitecto Emilio Llano.

Durante el recorrido comprobaron el avance de una actuación que se desarrolla en la finca de 14.500 metros cuadrados propiedad de los prestigiosos oftalmólogos. La nueva planta clínica estará conectada directamente con las instalaciones existentes y permitirá ampliar las zonas de consultas y de pruebas especiales para los pacientes. Luis Fernández-Vega explicó que la actuación contribuirá a aumentar la capacidad asistencial, pero destacó especialmente la mejora de la comodidad tanto para los usuarios como para los profesionales. «Nos va a permitir ver un mayor número de pacientes, pero, sobre todo, atenderlos con más comodidad. No se trata únicamente de aumentar el volumen, que lo aumentaremos, sino de que los pacientes estén también más cómodos», señaló el director médico.

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega atiende actualmente a unos 110.000 pacientes al año en sus instalaciones de Oviedo y cuenta con una plantilla aproximada de 250 trabajadores. La ampliación conllevará también nuevas contrataciones. También se construirá dos niveles de estacionamiento, una actuación considerada necesaria debido a la elevada ocupación que registra habitualmente el entorno del instituto. La primera zona dispondrá de 31 plaza. La segunda ofrecerá otras 30 plazas, entre ellas espacios reservados para personas con movilidad reducida y puntos de conexión para vehículos eléctricos.

El proyecto ha requerido previamente la formalización de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Oviedo. Según explicó Llano, el acuerdo permitió ajustar las distintas calificaciones existentes en la finca y ordenar la relación entre el equipamiento sanitario privado y la zona verde pública vinculada al Parque de Purificación Tomás. La tramitación tuvo que pasar tanto por el Ayuntamiento como por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), al afectar a terrenos calificados como zona verde. Una vez formalizado el convenio, el instituto pudo poner en marcha el proyecto de la cuarta fase, colindante con los espacios públicos del parque.

La fecha prevista para la finalización de las obras es octubre de 2027, aunque el arquitecto apuntó que podrían concluir antes si se mantiene el buen ritmo de ejecución. Las condiciones meteorológicas han permitido avanzar favorablemente en la construcción del muro y los principales trabajos de movimiento de tierras. Durante la visita, Canteli destacó la importancia del Instituto Fernández-Vega para la ciudad y agradeció a la familia su apuesta continuada por Oviedo. De igual forma, subrayó la repercusión que tiene la llegada de pacientes procedentes de otros territorios sobre sectores como la hostelería, el comercio y los hoteles. «Me parece impresionante. Es una alegría y hay que agradecer a la familia Fernández-Vega que siga apostando por Oviedo, creyendo en la ciudad y ayudando a que sea mejor», señaló Canteli, quien deseó que los trabajos se completen dentro de los plazos previstos.

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Luis Fernández-Vega incidió, por su parte, en la voluntad del instituto de continuar creciendo sin abandonar sus raíces asturianas. Aunque la entidad también está ampliando su actividad en Madrid, aseguró que Oviedo seguirá siendo su principal referencia. «Estamos contentos de seguir contribuyendo a dar una imagen positiva de Asturias. Estamos creciendo también en Madrid porque existe demanda, pero sin abandonar nuestras raíces; todo lo contrario», concluyó.