IU denuncia el "agotamiento" del modelo de San Mateo y exige una revisión integral de las fiestas

IU denunció este viernes el "agotamiento" del actual modelo de San Mateo y exigió una revisión integral de las fiestas de la capital asturiana. El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, aseguró que el verdadero debate sobre los festejos "no es una plaza", en clara alusión a la controversia por los conciertos en la Catedral, e instó al consistorio a recuperar el carácter popular de la celebración frente a una programación que, a su juicio, ha transformado la ciudad en una "macroterraza" orientada principalmente al consumo.

La formación política lamentó que el diseño festivo actual haya perdido su esencia para centrarse en una oferta "desequilibrada" que resta protagonismo a la cultura, los barrios y la participación vecinal. Según la organización, la polémica surgida en torno a la ubicación de los escenarios en el entorno de la Catedral es únicamente un "síntoma" de un problema estructural mucho más profundo que evidencia el fracaso del sistema vigente.

Llamazares criticó duramente la postura del equipo de gobierno al señalar que "PP y Vox están alimentando una polémica que desvía la atención de lo verdaderamente importante". Para el portavoz, la discusión no debe reducirse a un espacio físico concreto, sino que debe centrarse en qué tipo de festejos requiere la ciudad. "San Mateo necesita recuperar su identidad como una celebración popular, participativa e integradora, construida desde el diálogo con la ciudadanía y no a golpe de decisiones unilaterales", sostuvo el representante de IU.

Ante esta situación, el grupo municipal propuso la apertura de un proceso de reflexión compartido entre todos los sectores implicados. El objetivo de este diálogo sería definir un nuevo esquema que logre conciliar la iniciativa pública con la privada, garantizando que los festejos sean abiertos y accesibles. IU vinculó esta necesidad de cambio con la ambición de la ciudad de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un reto que exige una programación a la altura de las expectativas.

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Para concluir, el portavoz incidió en la urgencia de superar los "debates estériles" que han marcado la actualidad reciente. Llamazares apostó por un diseño que vuelva a pertenecer a toda la urbe y que sea capaz de "equilibrar la actividad económica con el interés general, la cultura popular y la participación vecinal", alejándose de modelos que solo benefician a intereses particulares.