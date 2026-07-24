Oviedo impulsa la competitividad de 28 comercios locales con un programa de asesoramiento integral

El Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio inauguraron este viernes en el Talud de la Ería la iniciativa "Oviedo avanza, comercio en acción", un plan de consultoría diseñado para reforzar la competitividad de 28 negocios de la capital. El programa, que se desarrollará hasta mediados de octubre, proporcionó en su primera jornada las claves de un acompañamiento personalizado que busca dotar al sector de “herramientas prácticas” para que los establecimientos locales puedan afrontar con mayores garantías sus desafíos comerciales actuales.

Esta propuesta, integrada en el marco de Oviedo Emprende, planteó una hoja de ruta que incluyó mentorías individuales y un seguimiento pormenorizado de cada caso. La concejala de Economía, Leticia González, subrayó durante la presentación el "papel esencial que desempeña el pequeño comercio" tanto en la generación de riqueza como en la dinamización de la vida diaria en los diferentes barrios ovetenses, junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, y las consultoras responsables del acompañamiento, María Belén González- Villamil y Paula Palazón, de Restartail.

El trabajo de las consultoras especializadas se centra en áreas estratégicas como la organización del punto de venta, la atención al usuario, el diseño de estrategias digitales y el refuerzo de la gestión de equipos. Según explicó la edil, el propósito municipal consistió en ofrecer recursos útiles que contribuyeran a "mejorar su competitividad" en un entorno de mercado cada vez más exigente.

La selección de los 28 participantes reflejó la diversidad del tejido económico de la ciudad, con negocios pertenecientes a los sectores de la moda, la alimentación, la salud, la hostelería y la artesanía. Geográficamente, el programa alcanzó a establecimientos ubicados en zonas como La Corredoria, Masip, Vallobín, Pumarín, El Cristo o el casco antiguo, entre otras localizaciones periféricas y céntricas.

Al finalizar el periodo de formación, cada establecimiento participante dispondrá de un plan de acción exclusivo, diseñado específicamente según sus debilidades y oportunidades de crecimiento detectadas. González remarcó que el objetivo es fortalecer una red que permitiera a los emprendedores "afrontar con mayores garantías los retos actuales" a través de la profesionalización de sus servicios.

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Más allá del asesoramiento técnico, la iniciativa fomenta la creación de alianzas entre los propios comerciantes para intercambiar vivencias y generar sinergias sectoriales. De este modo, el programa busca consolidar al comercio de proximidad como una parte fundamental del engranaje social y económico del municipio, aportando estrategias para asegurar su adaptación y permanencia a largo plazo.