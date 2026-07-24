El mercado de Navidad de Oviedo crece y será mayor que el de la Plaza Mayor de Madrid, con 112 puestos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ratificó este viernes el proyecto para el Mercado de Navidad 2026-2027, una cita que potenciará su despliegue comercial con 112 instalaciones, cinco más que el año pasado, para consolidarse como referente nacional en las fechas. El encuentro, que se desarrollará desde el último viernes de noviembre hasta el Día de Reyes, volverá a ubicarse en el eje formado por la Plaza de Porlier, Eusebio González Abascal, Mendizábal y Alfonso II El Casto con el propósito de convertir a la ciudad en un “destino imprescindible” durante el periodo invernal. El nuevo mercado será incluso mayor que el de la Plaza Mayor de Madrid, con 104 puestos.

El grueso de este crecimiento se localiza en la calle Mendizábal, donde se aplicará una reorganización del trazado para optimizar el tránsito de peatones en las jornadas de mayor afluencia. La concejala responsable, que es la edil de Economía, Leticia González, destacó que la administración municipal mantiene su apuesta por un certamen que “cada año crece en calidad, participación y atractivo” tanto para los ciudadanos como para los turistas.

El recinto queda configurado pues por 106 casetas de venta directa, un espacio de hostelería, un punto de información municipal y dos módulos destinados a labores de dinamización Además, el mercado tendrá un escenario fijo y una pérgola habilitada como zona de descanso que completan los 112 espacios. Según la edil, la intención del consistorio es “fortalecer un evento que dinamiza la actividad económica” y ofrece soporte al sector comercial ovetense.

En cuanto a la variedad de la oferta, se priorizan los productos de artesanía, artículos tradicionales de decoración, dulces y figuras para el belén, además de juguetes y obras artísticas. La representante municipal subrayó la voluntad de que el mercado fuese una “experiencia vinculada a la tradición”, sin renunciar a ser un “espacio de encuentro moderno” en el que la cultura y la animación compartieran protagonismo con la actividad mercantil.

La inversión total prevista para esta edición asciende a 253.000 euros. La partida integra, de forma novedosa, un contrato de seguridad específico valorado en 82.000 euros, destinado a garantizar un entorno más protegido para los usuarios. Sin contabilizar este servicio, el coste operativo se sitúa en 171.000 euros, frente a los 168.000 euros consignados en la anualidad de 2025.

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Con este paso, el Ayuntamiento busca proyectar una imagen de Oviedo como ciudad “acogedora y preparada” para albergar citas festivas de gran magnitud. El modelo organizativo mantiene la estética de años anteriores, reforzando la programación de actividades para todos los públicos con el fin de mejorar la vivencia de residentes y visitantes en el corazón de la capital asturiana.