Oviedo vive su mejor momento turístico y lidera el crecimiento hotelero del norte de España

Oviedo atraviesa uno de sus mejores momentos turísticos. Los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la capital asturiana continúa ganando visitantes y estancias, hasta situarse como la ciudad con mejor evolución entre los principales destinos urbanos del norte de España.

Durante junio, los establecimientos hoteleros ovetenses recibieron 45.875 viajeros, un 4,19% más que en el mismo mes de 2025. El crecimiento fue todavía más destacado en las pernoctaciones, que alcanzaron las 89.410 noches, lo que supone un aumento interanual del 12,37%. Oviedo fue la única de las ocho ciudades analizadas que consiguió incrementar las estancias hoteleras durante el mes.

El comportamiento contrasta con los descensos registrados en otros destinos consolidados. Las pernoctaciones cayeron un 19,67% en Gijón, un 8,32% en León, un 6,72% en Santander, un 5,04% en San Sebastián y alrededor de un 4,6% en Santiago. Bilbao, pese a superar las 214.000 noches, también retrocedió un 1,14%.

El buen momento de Oviedo no se limita a junio. Entre enero y junio, la ciudad acumuló 230.999 viajeros, un 7,29% más que durante el primer semestre del pasado año, y 444.237 pernoctaciones, con un crecimiento del 11,74%. También en este apartado presenta el mayor avance de las ciudades comparadas, por delante de A Coruña y Bilbao.

Los datos muestran, además, que la actividad turística se encuentra claramente por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Respecto a 2019, Oviedo ha incrementado un 22,53% el número de viajeros acumulados y un 31,59% las pernoctaciones, confirmando la fortaleza de la recuperación y la capacidad de la ciudad para atraer visitantes durante todo el año.

La programación cultural, deportiva y profesional contribuyó a impulsar los resultados de junio. Entre los grandes acontecimientos destacó el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, uno de los mayores encuentros médicos celebrados en la capital asturiana. El turismo de congresos genera actividad en hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios, además de ayudar a reducir la dependencia de los periodos tradicionalmente vacacionales.

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La estrategia turística municipal encabezada por el concejal, Alfredo García Quintana, busca ahora consolidar esta tendencia mediante el turismo de calidad, la gastronomía, la cultura, el Camino Primitivo y el segmento MICE, vinculado a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. El objetivo es mantener a Oviedo como destino de referencia durante los doce meses y aprovechar el buen momento que vive la ciudad para reforzar su proyección nacional.