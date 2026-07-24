Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Santa Gema, la fiesta que creció al ritmo de todo un barrio de Oviedo

El colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Jonathan Mallada repasó en el pregón décadas de actividad vecinal, tradición y convivencia

El pregonero Jonathan Mallada saluda a Juan Carlos Poo, María José Rodríguez y José Antonio Testera.

El pregonero Jonathan Mallada saluda a Juan Carlos Poo, María José Rodríguez y José Antonio Testera. / Fernando Rodríguez / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La historia reciente de las Torres de Pando no puede entenderse sin la labor desarrollada por la asociación de Vecinos Santa Gema. El musicólogo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Jonathan Mallada, pregonó la noche de ayer los festejos, que se extenderán hasta el lunes. El discurso comenzó recordando su vínculo personal con el barrio desde su infancia. «Tuve el honor de participar en el IV Memorial Laudelino Añón Suárez». También realizó una retrospectiva histórica en la que puso de manifiesto cómo la actividad vecinal ha contribuido decisivamente a consolidar la identidad de la zona.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El verdadero impulso, aseguró, llegó a mediados de los años noventa con la consolidación de la asociación Santa Gema. Desde entonces, la entidad no sólo organizó las fiestas patronales, sino que multiplicó las iniciativas dirigidas a fortalecer la convivencia. Enumeró las excursiones culturales por toda España y Portugal, amagüestos, chocolatadas navideñas, carnavales, torneos deportivos, festivales folclóricos o actividades infantiles fueron configurando un calendario estable que consiguió implicar a vecinos de todas las edades.

Noticias relacionadas

Las propias fiestas de Santa Gema experimentaron una evolución constante. Lo que comenzó como una celebración modesta fue creciendo hasta convertirse en una de las citas más consolidadas del verano ovetense. El programa fue ampliándose progresivamente con verbenas, festivales de canción asturiana, campeonatos deportivos, misas, reparto del tradicional bollo y vino, nombramientos de los Paisanos del Año, fuegos artificiales y, desde mediados de la década de 2000, una multitudinaria paella popular que terminó convirtiéndose en uno de los actos más esperados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  2. Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  5. La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: 'Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría
  6. Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
  7. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  8. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

Santa Gema, la fiesta que creció al ritmo de todo un barrio de Oviedo

Santa Gema, la fiesta que creció al ritmo de todo un barrio de Oviedo

Un verano en un colegio de Oviedo sin perder la rutina para los alumnos con necesidades especiales

Un verano en un colegio de Oviedo sin perder la rutina para los alumnos con necesidades especiales

Los amigos de la ruta jacobea eligen en Oviedo a su peregrina del año: "El Camino cambia la vida"

Los amigos de la ruta jacobea eligen en Oviedo a su peregrina del año: "El Camino cambia la vida"

Oviedo vive su mejor momento turístico y lidera el crecimiento hotelero del norte de España

Oviedo vive su mejor momento turístico y lidera el crecimiento hotelero del norte de España

Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: "Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo"

Las cámaras de la Zonas de Bajas Emisiones permiten identificar un conductor que se fugó tras un accidente en Oviedo

Las cámaras de la Zonas de Bajas Emisiones permiten identificar un conductor que se fugó tras un accidente en Oviedo

El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio

El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio

La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro

La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
Tracking Pixel Contents