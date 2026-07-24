Así será el Día de América en Asturias: tributo a un país del corazón de Hispanoamérica y a uno de los alimentos asturianos más señeros

Es el corazón de América del Sur y está atravesado por grandes ríos con impresionantes parajes a los que el arpa, uno de sus instrumentos más emblemáticos de la zona, pone banda sonora. El encaje de ñandutí teje los vestidos de sus habitantes, que hablan con orgullo la lengua guaraní, la seña de identidad de esta nación, que será la gran protagonista de la jornada. Se trata de Paraguay, el país hispanoamericano al que rendirá tributo la 74.ª edición del Día de América en Asturias, la cita que cada 19 septiembre transforma las calles de Oviedo en un crisol de hermandad transatlántica. Como es menester, la festividad no solo mira hacia el otro lado del océano, sino que también pondrá en valor la excelencia de lo propio, en este caso la despensa, porque la celebración rendirá tributo por la parte autóctona a los quesos asturianos, reivindicándolos como uno de los productos con "mayor proyección internacional" de la región.

Estrechar lazos con la creciente comunidad paraguaya asentada en el Principado. Esta sería la gran intención que manifiestan desde la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), que históricamente organiza el festejo ideado por el dibujante Alfonso Iglesias en 1950. Tal como comentan desde la entidad, la presencia de ciudadanos del país guaraní se ha vuelto especialmente notable en núcleos como Gijón, Avilés y la propia capital, Oviedo. Este fenómeno demográfico ha permitido que proceda en esta ocasión la creación de una gran carroza ex profeso dedicada íntegramente a Paraguay, que se unirá a estados como Perú, Puerto Rico o México, los últimos en disfrutar del estatus de nación principal de la fiesta tras el parón por el covid-19.

En primera instancia, el abanderado paraguayo de la celebración de 2025. / Irma Collín

La otra gran novedad de esta 74.ª edición es el giro hacia el homenaje a los productos de la tierra. Si bien la sidra es el emblema indiscutible de Asturias, más aún desde su nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, desde la SOF se ha querido apostar por un producto que califican como el "águila" del comercio asturiano: el queso. ¿Por qué este animal? Sencillo: en metáfora sobre el alcance del vuelo de las aves, desde la sociedad explican que, mientras que otros productos locales tienen un "vuelo corto", similar al de especies más pequeñas por su mayor o menor demanda de exportación o mercado, los quesos asturianos tienen la capacidad de "volar alto y llegar a todos los rincones del planeta" por su gusto, al ser un producto universal, y por su calidad indiscutible, que le vale numerosos distintivos y acreditaciones.

"Asturias posee una de las manchas queseras más importantes de Europa, y el queso es una aventura global", señala el director del desfile y vicepresidente de la SOF, Javier Batalla. Por este motivo, la cabalgata contará con un montaje especial dedicado a ensalzar esta industria, vinculándola directamente con el sentimiento y la economía de la región. El homenaje se integrará orgánicamente en el desfile, según se desprende del anuncio, del mismo modo que se hizo con instituciones como el Real Oviedo, demostrando que la identidad asturiana es una pieza tan importante como la hispanoamericana.

"Bodas de brillantes"

Desde la SOF subrayan que el Día de América no es un evento estático, sino una maquinaria de que evoluciona con los tiempos y miran al horizonte de innovaciones futuras. De hecho, este año sirve de antesala para los grandes hitos que se avecinan al inmediato corto plazo, es decir, en 2027, cuando el desfile celebrará sus "bodas de brillantes" con la 75.ª edición, que se hubiera festejado en 2024 de no haber sido por el hiato pandémico de los ejercicios 2020 y 2021; un año, además, en el que la propia SOF cumplirá 80 años de historia. Con estos dos pilares por bandera, la organización anuncia que persigue elevar el listón de calidad aún más en esa entrega.

En este sentido, Batalla insiste en diferenciar esta celebración de otras festividades populares, ya que "no es un carnaval; tiene otra metodología y un sentido de la responsabilidad institucional". Para la SOF, cada grupo participante, ya sea asturiano o de cualquier nación hispanoamericana, tiene el deber de representar a su patria con el máximo decoro y fidelidad a sus raíces, teniendo como núcleo el sentimiento de hermandad entre Asturias y el continente de ultramar.