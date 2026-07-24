Así será el nuevo gran Zara de Oviedo: seis plantas con las últimas novedades de la moda

Zara abrirá una gran tienda en el edificio situado en el número 15 de la calle Melquíades Álvarez, justo frente a la iglesia de San Juan y en pleno corazón de la capital asturiana. Inditex ocupará seis plantas del inmueble, que dispone de más de 7.000 metros cuadrados, según anunció ayer el alcalde, Alfredo Canteli. Los clientes observarán las últimas novedades del mundo de la moda en los dos sótanos, la planta baja y los pisos primero, segundo y tercero. Las dos últimas se destinarán a oficinas que serán ajenas al gigante de Amancio Ortega. «Hay un edificio ahí parado y las obras empezarán en breve para ser un gran centro comercial», anunció el regidor. La propiedad dispone ya del visto bueno para levantar el inmueble y en las próximas semanas se colocará la grúa de obra. La operación está promovida por una empresa de origen asturiano y de las obras se encargará la constructora Emilio Cueto.

Canteli destacó la relevancia del proyecto y aseguró que la futura tienda tendrá unas dimensiones comparables a las de los grandes establecimientos que la firma tiene a lo largo de la geografía española. «Yo creo que tendrá el nivel de Madrid y de ciudades modernas, como queremos que sea Oviedo», señaló. El inmueble será ocupado por Zara en régimen de alquiler, y la apertura de esta gran superficie supondrá la recuperación de un edificio que llevaba varios años paralizado en una de las principales calles comerciales de la capital asturiana. El alcalde enfatizó que «Oviedo está en un momento muy dulce y está creciendo en todos los aspectos. Está lleno de gente y el turismo nos valora». A renglón seguido, destacó que existen otras operaciones de relevancia en marcha que se irán conociendo progresivamente.

Zara cuenta con cuatro tiendas en el centro de Oviedo. Una en la calle Uría, muy cerca de la Estación del Norte, y las otras tres en la calle Pelayo, de sus marcas Kids, Home y las cuatro plantas para moda de mujer, hombre y jóvenes, frente a la taquilla del teatro Campoamor. Ahora, Inditex da un paso más en su presencia en la ciudad recuperando un proyecto que ya tenía en mente justo antes de la pandemia. De aquella, se estimaba que las obras en el edificio de Melquíades Álvarez durasen dos años y se preveía que la redistribución afectase a una parte de los establecimientos por los que pasan cientos de clientes al día.

Las consecuencias de la pandemia retrasaron esta operación, que fue reactivada hace meses en uno de los edificios emblema de la ciudad y que mantiene en pie su fachada, que goza de protección. El diseño original corrió a cargo de Manuel del Busto y Juan Manuel del Busto, padre e hijo y dos nombres especialmente relevantes en la arquitectura asturiana de la primera mitad del siglo XX. El proyecto original engloba dos inmuebles contiguos y gemelos. Ambos cuentan con entradas independientes, pero sus fachadas fueron concebidas como una sola. Esta singularidad y su ubicación hicieron que el inmueble quedase incluido en el Catálogo Urbanístico de la ciudad, por lo que los trabajos han de tener especial cuidado a la hora de mantener los valores arquitectónicos del inmueble, en concreto su fachada.

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En los últimos días, la ciudad también ha conocido el proyecto hotelero previsto en el antiguo hogar del pensionista de la plaza de la Catedral, otra iniciativa con la que se recuperará un inmueble sin actividad que reforzará la oferta comercial, turística y empresarial. La cadena Barceló gestionará un hotel de la máxima categoría, el único de cinco estrellas gran lujo de la ciudad, con alrededor de medio centenar de habitaciones en el edificio que recientemente ha comprado el empresario asturiano Blas Herrero. Los técnicos de la cadena hotelera han visitado el inmueble. «Ya han hablado con los aparcamientos próximos para que los vehículos puedan estacionar en ellos, y creo que en breve podremos ver avances», concluyó Canteli.